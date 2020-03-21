Yeni koronavirüs önlemi: Piknik ve mangal yapmak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2020 Cumartesi, 13:27

Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

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