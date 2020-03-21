Yeni koronavirüs önlemi: Piknik ve mangal yapmak yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Metro istasyonunda skandal görüntüler!
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Kiliseye gidemeyenler için online ayin düzenlendi
- Evsiz insanlarda koronavirüs korkusu
- Risk grubundaki yurttaşların verdikleri tepki şoke etti!
- Şahan Gökbakar sosyal medyadan video çekip uyardı!
- Uyarıları dinlemediler! İstanbul'da korkutan görüntüler
- Ankara ve Konya'da tepki çeken görünüler!
- Ünlüler koronavirüs dolandırıcılarının reklamını yaptı
- CHP'den Pınar Fidan'a sert tepki!