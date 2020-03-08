Yeni Yaşam gazetesi çalışanları tutuklandı!
Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Yeni Yaşam gazetesi yazı işleri müdürü Aydın Keser ve genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik tutuklandı.
Savcılığın itirazı üzerine Yeni Yaşam gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser, dün gece evine yapılan baskınla gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Ardından genel yayın yönetmeni M. Ferhat Çelik de evde bulunamaması üzerine Vatan Emniyet’e çağrılmıştı.
‘GERÇEKLER KARANLIKTA KALMAYACAK’
Emniyete ifade vermeye giden Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Emniyet beni evde bulamayınca aradı. Savcı serbest bırakılmamıza itiraz etmiş. Avukatımla birlikte Vatan Emniyet’e gidiyoruz. Musa Anter’den aldığımız meşaleyi asla bırakmayız. Gerçekler karanlıkta kalmayacak ilkemizden sapmayacağız”
Emniyetteki ifadelerinin ardından Çelik, Keser Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Adliye’de tekrar ifadeleri alınan gazeteciler tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Aydın Keser ve Ferhat Çelik, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrılmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme sorgusunun ardından Keser ve Çelik’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti
Aynı gün editör Semiha Alankuş da ifadeye çağrılmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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