Yıldırım can aldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kozağaç köyünde hayvan otlatan Abdurrahman Çelenk (19) ile arkadaşı Süleyman Çelik'in (19) bulunduğu alana yıldırım düştü. Olayda yaralanan Çelenk ve Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Abdurrahman Çelenk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yalanan Süleyman Çelik'in ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, Çelenk'in yakınları acı haber üzerine büyük üzüntü yaşadı.
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