Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel arıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden sözleşmeli personel alımı ilanı çıkıldı
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ın “Sınav Şartı” başlıklı ek 2 inci maddesinin (b) bendine göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 5 (beş) sözleşmeli personel alınacaktır
1. BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak,
b) Başvurulan pozisyon için istenen bölümlerin birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olmak,
d) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar
hariç tek taraflı sözleşme feshi yapmamış olmak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
f) Görevini yapmasını engel sağlık sorunu bulunmamak.
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve SÜRESİ
Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad, başvurulan pozisyon ve ilan no bilgilerini mutlaka yazmalıdır.
Birden fazla pozisyon için başvuru yapacak adaylar başvurulacak her bir pozisyon için başvurularını ayrı hazırlamalı ve ayrı bir zarf olarak sunmalıdır. Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, ilanın yayımlandığı tarih itibarıyla 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
Şahsen yapılan başvurular, belirtilen adrese mesai günlerinde ilan başvuru süresi içinde
08:30-12:00/13:00-16:30 saatleri arasında yapılmalıdır.
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