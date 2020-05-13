Yılmaz Erdoğan’dan Ersin Korkut paylaşımı!

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:57

Dominik’te bulunduğu süre zarfında büyük beğeni toplayan ve yarışmanın da renkli yüzlerinden olan Ersin Korkut bu süre zarfında çok sevdiği köpeği Mes’i de kaybetti.

Ölüm haberinin kendisinden gizlenmesi nedeniyle veda konuşmasında çok duygusal anlar yaşanırken Korkut’un adaya veda etmesiyle ilgili bir paylaşım da Yılmaz Erdoğan’dan geldi.

Ersin Korkut’u milyonların tanımasını sağlayan ve onu Survivor boyunca da yakından takip eden Yılmaz Erdoğan Instagram hesabı üzerinden Korkut’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına da: “Yetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! Gönüllerin Şampiyonusun” notunu düştü.