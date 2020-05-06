YKS tarihinin geriye çekilmesi üzerine hükümete ‘sandıkta görüşürüz’ dediler

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan öğrencilere sabaha karşı saat 04.00’te “2020 YKS, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170’e çektik” açıklaması yaptı.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin, üniversite adaylarının ve velilerinin değişmemesi yönündeki onca ısrarına rağmen “iç turizmin canlandırılması için’’ bir ay öne alınması tepkilere neden oldu. Karar sonrasında Twitter’dan “sandıkta görüşürüz” diyen öğrenciler, sınav tarihinin geri çekilmemesi için imza kampanyası başlattı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) süresinin artırılması ve baraj puanının düşürülmesinin, tepkileri azaltmak amacıyla alındığı belirtiliyor.

Daha önce salgın nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelenen YKS, 27-28 Haziran’a alındı. TYT için uygulanan 135 dakikalık süre yalnızca bu yıl için 165 dakikaya çıkarıldı ve baraj puanı da 180’den 170’e düşürüldü.

KAYA: PARA HIRSI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “Turizm Bakanı sınavların haziran ayında yapılmasının, turizmimiz için daha uygun olacağı tavsiyesinde bulundu! Turizminin fendi, hem sağlığa, hem de çocuklarımızın, gençlerimizin yüreğindeki tedirginliğine üstün geldi. Para hırsı gençlerin geleceğinden baskın çıktı’’ dedi.

EĞİTİM İŞ: KÖTÜLÜK

Eğitim İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca öğrencinin ayları değil, günleri bile ders programlarına bölüştürerek çalıştığı sınavın beklenenden bir ay önce yapılacağını açıklamıştır. Daha bir gün önce liseliler ve velileri bir milyonu aşkın tweet atarak sosyal medya üzerinden ‘YKS tarihime dokunma’ dese de bu itirazlara kulak asılmamıştır. Bu yıl sınav stresini katmerli yaşayan gençleri bir ay erken sınava sokmak, ‘düşüncesizlikle yapılan kötülük’ olarak nitelendirildi.

‘EKONOMİK ÖNCELİK’

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada da “Sınav tarihlerinin, öğrencilerin üstün yararı ve hem onların hem de eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığı gözetilerek planlanması gerekirdi. Karar, siyasi iktidarın ekonomik önceliklerini insan sağlığına tercih ettiğini bir kez daha göstermiştir’’ denildi. Yapılan tercih ve alınan kararlar, öğrencilerimizin eğitim hakkı ve geleceğinden, öğrencilerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığından, uzaktan eğitime erişimi olmayan yoksul öğrencilerden, sınav kaygısı yaşayan öğrencilerden, eğitim aracılığıyla yaşamını belirlemeye çalışan öğrencilerimizden yana değildir” denildi. Açıklamada, baraj puanı ve süre uzatılması ile ilgili kararların “oluşan tepkinin azaltılması amacıyla yapıldığı’’ da kaydedildi.

‘DOLULUK ARTACAK’

Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, barajın 170’e düşürülmesiyle vakıf üniversitelerinin doluluk oranını daha da artıracağını belirtti. Yeşilyurt, “Sürenin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarılması çok olumlu bir gelişme. Özellikle sayısal grup daha avantajlı. Çünkü sayısalcılar, sosyal sorularını yetiştirme konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Sürenin artırılması ile tüm adayların TYT’deki netleri artacaktır” diye konuştu.

SESİMİZİ DUYUN! İMZA KAMPANYASI



Sınav tarihlerinin öne alınmaması için Change.org’da imza kapanyası başlatan öğrencilerin mesajı özetle şöyle: “Aceleyle alınmış bir karar sebebiyle yüz binlerce arkadaşımızın canı tehlikeye atılsın istemiyoruz! Salgının etkisi zayıflatılmadan, sadece ‘takvim’e uymak için bir yeni pandemi dalgasına dahi sebep olabilecek şekilde erken bir tarihte sınava girmek istemiyoruz! Tüm planımızı daha ileri bir tarihe göre yapmışken, bir anda altüst olmak istemiyoruz! Göz göre göre yüz binlerce gencin hayatının tehlikeye atılmasına izin vermeyin, sesimizi duyun.’’

VELİLER: KARARI KABUL ETMİYORUZ



Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), sınav tarihinin öne alınmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “Turizm şirketlerinin kârının çocuklarımızın yaşam hakkının, geleceğinin önünde tutulması tutumunu kabul etmiyoruz. Salgın tehlikesinin geçtiği bilim insanları tarafından bilimsel verilerle açıklanmadan okulların açılmasını, sınavların yapılmasını, sınav tarihlerinin erkene alınmasını, olağandışı bir dönem yaşanırken olağan ölçme değerlendirme araçlarının kullanılmasını kabul etmiyoruz” denildi.

