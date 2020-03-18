YÖK Başkanı Saraç: 23 Mart'ta üniversitelerde uzaktan eğitim başlıyor

18 Mart 2020 Çarşamba, 10:04

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, uzaktan eğitim kapasitesi olan tüm üniversitelerde 23 Mart’tan itibaren dijital eğitim sürecinin başlayacağını söyledi. Saraç, “123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.

Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Saraç, vizelerin online yapılmasına ilişkin, "Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.