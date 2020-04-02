Yunan gemisindeki 119 yolcunun koronavirüs testi pozitif

02 Nisan 2020 Perşembe, 20:20

Yunan ERT televizyon kanalında yayınlanan günlük bilgilendirme toplantısında konuşan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, Eleftherios Venizelos isimli kruvaziyerin, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındığını söyledi.

Gemideki Kovid-19 vaka sayısının 119 olduğunu belirten Hardalias, bu kişilerin 14 gün boyunca gemide karantina altında kalacağını ifade etti. Toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen açıklamada, geminin Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ve 20 gündür Pire’de bulunduğu ifade edildi. Kovid-19 test sonucu negatif çıkan 259 kişinin aşamalı olarak, 36 saat içinde otellere yerleştirileceği ve yolcuların ailelerinin de bilgilendirileceği vurgulandı.

Yine aynı toplantıda konuşan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sotiris Tsiodras, yaptığı açıklamada corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 53’e yükseldiğini belirtti. Tsiodras, toplam vaka sayısının 1584 olduğunu aktarırken 91 kişinin de yoğun bakım ünitesinde olduğunu söyledi.

Hardalias, aynı toplantıda, hükümetin uyguladığı sokağa çıkma yasağı ve karantina önlemlerinin başarılı olduğunu kaydetti. Başbakan Kyriakos Miçotakis’in Yunan Parlamentosu’ndaki konuşmasında yaptığı “Sonun başlangıcında değil, başlangıcın sonundayız,” yorumuna atıfta bulundu ve halkın, alınan önlemlere uymayı sürdürmesi gerektiğini belirtti. Tsiodras ise önlem alınmamış olsaydı, İspanya örneğindeki gibi, vaka sayısının çok hızlı bir şekilde artmış olacağını söyledi .