Yunanistan'da koronavirüsten ikinci ölüm
Yunanistan'da corona virüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti.
İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi. Fransa'da ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi. ABD'de ise teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi. Ekvador'da da coronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
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