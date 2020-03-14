Yunanistan'da koronavirüsten ikinci ölüm

14 Mart 2020 Cumartesi, 11:37

İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi. Fransa'da ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi. ABD'de ise teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi. Ekvador'da da coronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.