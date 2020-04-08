Yunanistan’da Paskalya alarmı

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Yunanistan’da yeni tip koronavirüsle mücadelede mevcut sokağa çıkma yasağı giderek daha katı ve kapsamlı bir şekilde uygulanıyor. Bunun nedeni, Yunan halkının çoğunluğunun #EvdeKalıyoruz çağrısına uymasına karşın, nüfusun bir bölümünün alınan önlemler konusunda yeterince duyarlı davranmaması. Çalışanlar, işverenlerden alınan özel formlarla işyerlerine gidebiliyorken gündelik temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler önceden gidecekleri yeri bildiren bir form doldurup, yetkililerden izin alarak ve kimliklerini yanlarında bulundurarak dışarı çıkabiliyor.

150 AVRO CEZA

Merkezi bir sisteme cep telefonu ile gönderilen kısa mesaja (SMS) onay almak üzere kullanılabilecek 6 gerekçe var. Bunlar; eczane ya da doktor ziyareti, internet üzerinden siparişle gerçekleşme şansı bulunmayan süpermarket ya da bakkal alışverişi; elektronik olarak uygulanma durumu olmayan bankacılık işlemleri, yardıma ihtiyacı olanları ziyaret, cenaze, evlilik ya da vaftiz işlemleri, açık alanda iki kişiye kadar fiziksel egzersiz hakkı ve evcil hayvanların ihtiyaçlarını gidermek. Söz konusu listedeki seçenekleri yersiz biçimde kullananlar cezalandırılıyor. Geçen hafta, koşu yapmak üzere dışarı çıkma izni alan bir kişinin, dürüm yerken yakalandığı ve 150 Avro’luk cezayı ödemek zorunda kaldığı, yerel basında ve sosyal medyada yer alan haberler arasındaydı. Yetkililer, alınan önlemlerin 27 Nisan’a kadar sürdürüleceğini ve gerekirse mayıs ayına sarkabileceğini de vurguluyorlar.

Spor yapmak amacıyla, güzel havayı da fırsat bilerek sahile akın edenleri durdurmak ve kalabalıklara engel olmak için yeni önlemler alındığının duyurulmasının ardından, özellikle İstanbullu Rumların yaşadığı semtlerin başında gelen Paleo Faliro’nun da arasında bulunduğu deniz kenarındaki bölgelerde kontroller artırıldı. Ayrıca, Selanik merkezindeki kordon boyuna polis bariyerleri kuruldu ve giriş-çıkışlar belirli saatler arasında yapılmaya başlandı. Buna benzer önlemler, hafta sonunda yapılan duyurunun ardından, artık deniz kıyısındaki başka bölgelerde de uygulanıyor.

‘BAŞLANGICIN SONU...’

Yunan hükümet yetkilileri, koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla göreli olarak erken alınan önlemler sayesinde, hastalıktan ölenlerin sayısının, İspanya ya da İtalya’da olduğu gibi hızlı bir şekilde tırmanmadığını, ancak bunun u gygulamada bir gevşeme yaratmaması gerektiğini sık sık vurguluyorlar. Başbakan Kyriakos Miçotakis, geçen perşembe parlamentoda yaptığı bir konuşmada, “sonun başlangıcında değiliz, başlangıcın sonundayız” ifadesini kullandı. Bir gün öncesinde CNN’e verdiği söyleşide de, “sosyal mesafe kurallarını sıkı bir şekilde, göreli olarak erkenden uygulamaya soktuk, bunlar işe yaramış gibi görünüyor ama önümüzde çok zor bir süreç var. Sokağa çıkma yasağı uygulaması çok sancılı, hepimiz ekonomik sonuçlarından acı bir şekilde etkileniyoruz ama önceliğimiz insanların hayatını kurtarmak” dedi.

Sağlık alanındaki uzmanlar, koronavirüsün yayılmasına karşı yapılan mücadelede, bu ayın kritik bir dönem olduğunu vurguluyorlar. Ancak bu sürecin, Yunanistan’da, belki de en önemli dini bayram sayılan Paskalya’yı da kapsaması nedeniyle, “sosyal mesafe” kurallarının uygulanmasını sekteye uğratabileceği yönünde kaygılar var. Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği Cuma’yı izleyen Pazar günündeki dirilişinin kutlandığı Ortodoks Paskalyası, bu yıl 19 Nisan’a denk geliyor. Paskalya kutlamaları döneminde, genellikle insanlar aile ve yakınlarıyla olabilmek için köylerine, doğdukları memleketlere ve tatil beldelerine akın ediyorlar ve kuzu çevirme, kırmızı boyalı yumurtalar ve paskalya çöreği ile süslü geleneksel sofralarda sevdikleriyle bir araya geliyorlar. Ancak bu yıl aynı sahnelerin yaşanamayacağı hemen her gün dile getiriliyor. Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, geçen hafta yaptığı bir konuşmada şunları söyledi: “Bu yıl Paskalya farklı olacak. Köye gitmeyeceğiz, arkadaşlarımızla kuzu çevirmeyeceğiz, kiliseye gitmeyeceğiz. Gelecek yıl [Paskalya’yı] sevdiklerimizle kutlayabilmek için, bu yıl evde kalacağız.” l ATİNA