Yunanistan'ın salgına karşı başarısının ardındaki dört neden

08 Mayıs 2020 Cuma, 13:46

Yunanistan’ın 42 gün önce Korona virüsünün yayılmasına karşı katı kuralları uygulamaya başlamasından bu yana, 85 yaşındaki yüksek risk grubuna mensup bayan Charikla evinden dışarıya çıkarmadı. Fakat güneşli ve rüzgârlı bu pazartesi sabahı Charikla yeniden sokağa çıkabilen yaşlı kadın in Selanik`in doğusunda ki bir banliyö olan Nea Krini`deki Aya Paraskevi kilisesinin önünde oturup, rahibin kiliseyi açmasını bekliyordu.

“Sokağa çıkma yasağı sırasında kiliseden ve paskalya törenlerinden daha fazla eksikliğini hissettiğim hiçbir şey y olmadı” diyor. Chariklia şehrin bu bölgesinde doğdu, üç çocuğu da bu kilisede evlendi, sosyal ilişkileri ve huzuru burada buldu ve ekliyor, “Bugün uzun zamandır olmadığı kadar mutlu bir gün.”

Kiliselerin yeniden açılması pazartesi günü Yunanistan`da başlayan temkinli bir normalleşme dalgasının ilk evresi. 1008 saatli sokağa çıkma yasağı sonrası hayat normale dönüyor gibi.

> Kiliseler artık tek başına dua etmek isteyenlere açık.

> Randevular biraz uzun sürse de kuaför salonları ilk müşterilerini almaya başladı.

> Küçük işletmeler sıkı hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri kaydıyla faaliyetlerine başladılar.

Geçtiğimiz salı günü başbakan Kyriakos Mitsotakis, mayıs ayından itibaren kademeli olarak hafiflemeleri düzenleyen programını açıkladı. Haziran ayında okulların, restoranların ve bazı otellerin açılması ve takip eden haftalarda ise daha fazla adım atılması bekleniyor.

Tüm sıkıntılara ve uzmanların beklentilerinin aksine Yunanistan korona sınavından şaşırtıcı bir bicimde başarıyla çıkıyor. Oysa bu krizin şiddetli bir biçimde yaşanması için gerekli her koşul mevcuttu:

> Hâlâ finans kriziyle boğuşan bir ekonomi.

> Sıkıntılı ve eksikleri bariz bir sağlık sistemi.

> Ve Avrupa`nın en yaşlı nüfuslarından biri.

Yunan halkının politikacılara ve devlet kurumlarına olan güvensizliği malum, krizin ekonomik maliyeti de hesap edilince büyük bir felaket beklentisi mevcuttu, fakat beklenen senaryo gerçekleşmedi.

Pandemi Avrupa'nın çok büyük bir kesiminde hala çok etkin bir durumda olmasına karşılık ülke de 3 Mayıs itibariyle görünen vaka sayısı 2626. Hayatını kaybedenlerin sayısı 144 ve şuanda yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 37. Bu rakamlar uluslararası kuruluşlardan, yabancı hükümetlerden ve medyadan övgü alıyor. Başarının dört temel faktörden kaynaklandığı düşünülüyor.

> Hükümet şubat ayında bilim adamlarının ve Elia Mossialos gibi uluslararası alanda kabul görmüş uzmanların uyarılarını ciddiye aldı. Londra Ekonomi Okulu Sağlık Politikası Bölüm Başkanı olan Mossialos, “Bazıları tarafından çok erken uyarılarda bulunduğum için, panik yaymakla hatta teröristlikle suçlandım, neyse ki Yunan hükümeti endişelerimi dinledi. Hızlı ve kararlı bir biçimde davrandı” diyor.

> Özellikle Başbakan Kyriakos Mitsotakis çok hızlı siyasi kararlar aldı. 27 Şubat’ta ilk Covid-19 vakası teşhis edilir edilmez şiddetli protestolara rağmen karnaval eğlenceleri iptal edildi. Okullar kapatıldı ve kısa süre içerisinde bunu sinemalar, mağazalar, restoranlar, barlar ve kiliseler izledi. Uluslararası uçuşlar iptal edildi ve sınırlar kapatıldı. Yunanlılar evlerinden çıkmak istediklerinde SMS ile izin almak zorunda kaldılar. Mossialos “Birkaç hafta geç kalsaydık, İspanya ve diğer ülkelere benzer bir durumla karşı karşıya kalırdık” diyor.

> Yunanlılar inanılmaz bir biçimde sosyal mesafe kurallarına uygun davrandılar. Bu krizde hükümetin yarattığı olağanüstü güvenin de bunda rolü var. Yapılan araştırmalar Mitsotakis’in pandemi ile mücadele programının yüzde 87 onay gördüğünü söylüyor.

> Bu sayede hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerini yüzde 70`ten fazla artırabilmek için zaman kazanıldı. Ayrıca 3000’den fazla sağlık çalışanı işe alındı.

Yunan hükümetinin korona tedbirlerini yavaş yavaş azalmasıyla birlikte kilitlenmenin ekonomik sonuçları açığa çıkıyor:

> Ülke ekonomisi derin bir durgunluk dönemine geri dönüyor.

> İşsizlik tekrardan yüzde 20 rakamlarına ulaştı.

> Her üçüncü otel ve restoran tekrar açılmayabilir.

Ancak yunan halkı yine de umutlu. Kendilerine ve dünyaya virüse karşı sorumlu davranmanın iyi bir örneğini gösterdiler. Ülkenin yaşanan ekonomik durgunluktan birçok ülkeye nazaran daha çabuk toparlanması da muhtemel.













Kaynak: Giorgos Christide, Der Spiegel

Çeviri: Gencay Sözüdoğru, Birgün