‘Yurttan çıkarılırsınız’ tehdidi

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

KYK’nin Mavera Erkek Yurdu’na her yıl 24 bin lira yardım ettiği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mart, nisan, mayıs ve Haziran aylarında öğrencilerden yurt ücretinin alınmayacağını duyurmasına karşın Mavera Erkek Yurdu yönetimi, 80 öğrencisine mesaj göndererek nisan, mayıs ve haziran aylarının ödemelerini talep etti.

Yurt yönetimi yurtta kalan öğrencilerden, KYK’nin barınma ve beslenme yardımını kesmesini gerekçe göstererek kalmadıkları 3 ay için 900 TL istedi.

DESTEK KESİLDİ

Mavera Erkek Yurdu’nda kalan bir öğrenci, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, 900 TL’yi ödemedikleri takdirde yurttan çıkarılacaklarının söylendiğini anlattı.

KYK’nin yurda yaptığı yardımlar dolayısıyla kendilerinden 300 TL alındığını, yardımların kesilmesiyle bu miktarın arttığını söyleyen öğrenci, “KYK, 80 öğrencinin yemek masrafları için yurda her yıl 24 bin lira ödüyor. Ben, kalmadığım ayların parasını ödemek istemiyorum. Ödemediğim takdirde beni ve birçok arkadaşımı yurttan çıkaracaklar” diye konuştu.