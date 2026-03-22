Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası gündeme geldi... Kadayıfçıoğlu ailesinin dikkat çeken bağlantıları: Adı daha önce de şiddet olayına karışmış!

İstanbul’da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.

Kamera kayıtları, saldırının planlı şekilde gerçekleştiği iddialarını güçlendirirken olaya karışan isimlerin bağlantıları dikkat çekti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının daha önce de şiddet olaylarıyla gündeme geldiği ortaya çıktı.

Olay, 19 Mart akşamı saat 22.00 sıralarında bir müzik stüdyosunun önünde meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşı Kundakçı’dan yardım istedi. İki arkadaş, Kalaycıoğlu’nun çalıştığı stüdyonun önüne otomobille geldi.

GENÇ FUTBOLCU KURTARILAMADI

Bu sırada yanlarına yaklaşan çakarlı lüks araçtan açılan ateş sonucu Kundakçı ağır yaralandı. Karnından vurulan genç futbolcu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Kundakçı’nın ailesi, saldırının arkasında Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu işaret etti.

Görgü tanığı olarak ifade veren Canbay da saldırının hedefinin kendisi olabileceğini öne sürerek olayda eski sevgilisi Kalaycıoğlu’nun rolü olabileceğini iddia etti.

Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kameralarına göre, şüpheli Kadayıfçıoğlu’nun biri çakarlı olmak üzere iki lüks araçla olay yerine geldiği belirlendi.

CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Araçtan inen şüphelinin, Kundakçı ve Canbay’ın bulunduğu araca doğrudan ateş açtığı tespit edildi. Saldırı sırasında Kalaycıoğlu’nun da araçta olduğu iddiası soruşturma dosyasına yansıdı.

Olay sonrası kaçtığı öne sürülen Kadayıfçıoğlu, polis ekiplerinin çalışması sonucu Beşiktaş’ta saklandığı adreste yakalandı. Saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.

KAFAYIFÇIOĞLU AİLESİYLE İLGİLİ AYRINTILAR

Öte yandan Kafayıfçıoğlu ailesine yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, denizcilik, yatçılık, akaryakıt ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Kadayıfçıoğlu ailesinin ismi ilk kez 2000 yıllarının başında Sedat Şahin'e yönelik 'Lale Operasyonu'nda gündeme geldi.

Azeri iş insanı Mubariz Mansimov, manken Deniz Akkaya ile aşk yaşadıklarına ilişkin gazetelerde çıkan haberlerden sonra Veysel Kadayıfçıoğlu tarafından tehdit edilerek para istendiğini ileri sürerek Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şahin'e yakınlığıyla bilinen amca Veysel Kadayıfçıoğlu hakkında, Azeri iş insanı Mubariz Mansimov'u ölümle tehdit ettiği ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Amca Kadayıfçıoğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gerçek soy isimlerinin Salihoğlu olduğu iddia edilen Veysel Kadayıfçıoğlu, 2000'li yıllarda ise borsadaki "Kristal Kola" vurgunuyla gündeme geldi.

AMCA KADAYIFÇIOĞLU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

19 Temmuz 2016'da ise Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde Veysel Kadayıfçıoğlu'na yönelik bir saldırı gerçekleşti. Kadayıfçıoğlu, Yaşar Necmi Dardağan, Alican İmret, Yakup Oral ve Tufan Gedik bir pastanede sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen iki kişi, masadakilere silahla ateş açtı.

Saldırı sonucu Yakup Oral ile Tufan Gedik olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna 25 kurşun isabet eden Veysel Kadayıfçıoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Petrol kaçakçılığı nedeniyle işlendiği ileri sürülen cinayetin azmettiricisi olarak aranan Cihan Saral, 9 yıl aradan sonra Makedonya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Ağabeyi Veysel Kadayıfçıoğlu gibi deniz taşımacılığı ve petrol alanında faliyet gösteren Bilka Denizcilik'in sahibi Bilal Kadayıfçıoğlu ise 2017 yılında Diyarbekirspor'u satın almasıyla adını duyurdu.

Bir yıl kulübün başkanlığını yürüten Kadayıfçıoğlu, daha sonra başkanlığı bıraktı.

RESTORANDA BURUN KIRMIŞ

Alaattin Kadayıfçıoğlu ise 2020 yılında meşhur bir restoranda yüksek hesap gerekçesiyle mekân sahipleriyle kavga etmiş ve olay mahkemeye taşınmıştı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı; daha önce Fatih Terim'le kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun oğullarının işlettiği Fiko Ocakbaşı'da yüksek hesap gerekçesiyle kavga çıkarmıştı.

Hesabın tamamını ödemek istemedikleri için mekân sahipleri ile çıkan kavgada taraflar birbirini yaralamıştı. Her iki taraf da birbirlerinden şikâyetçi oldu.

ADI FALYALI DOSYASINDA GEÇİYOR

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu'nun bahis baronu Halil Falyalı ile ilişkisi dikkat çekti.

Falyalı'nın parasını aklayan isimlerden bir tanesinin de Bilal Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edildi.