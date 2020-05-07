Yurttaş eve kapandı jeotermal enerji santrali şirketlerine gün doğdu

07 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kentte 39 JES olduğunu, Türkiye’deki JES’lerin yüzde 58’inin burada bulunduğunu söyledi. Geçen hafta kuyulardan birisinin patladığını, 170 derece sıcak suyun 6 saat boyunca 40 metre yükseğe fışkırdığını anımsatan Bülbül, çıkan gazların doğaya salındığına, ağır metallerin çevreye yayıldığına dikkat çekti.

Aydın’da başta köylüler olmak üzere yurttaşların doğaya, çevreye ve tarıma zarar verdiği için karşı çıkarak eylemlerini sürdürdükleri jeotermal enerji santralı (JES) şirketleri yeni bir yol buldu. Eylemdeki köylüler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle eve kapanınca enerji sektöründe faaliyet gösterdikleri için yasaktan istisna olan enerji şirketlerinin hemen çalışmaya başladıkları bildirildi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’daCovid-19 virüsünün yanı sıra bir de “JES virüsü” olduğunu söyledi. Bülbül, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Afrodisias antik kentinin bulunduğu Karacasu’nun yanında JES’ler kurulduğuna dikkat çekti.

OLAĞAN SONUÇ!

Bülbül, Aydın’daki toplam arazi sahasının yüzde 85’inin JES’lere açıldığını belirterek “JES’lerin olduğu yerlere gittim. Siyasi görüşü ne olursa olsun yurttaş ‘havamızı, toprağımızı kirletecek JES’lere hayır’ diyor.

Bacalardan çıkan hidrojen sülfür denilen kanserojen madde havaya yayılıyor. Yağmurlarla yere iniyor. Yedikleri otlarla hayvanlara geçiyor. Sütte ağır metal oluşuyor. Gıda güvenliği yok. Ağır metaller yüzünden toprak zehirleniyor” dedi.

Bülbül, yeterli denetim olmadığını, bölgede üzüm bağlarının bittiğini, kanser oranlarında 3 kat artış yaşandığını söyledi.

Bülbül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na JES’lerden çıkan hidrojen sülfür gazını sorduğunu, yanıt olarak ise bu gazın JES’ler için olağan sonuç olduğunun ifade edildiğini bildirdi. Bülbül, “Yani hidrojen sülfür bu işin fıtratında var demeye getiriyorlar” diye konuştu.