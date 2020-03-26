Yüzlerce işçi risk altında

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Bu başlık Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski başkanı, CHP’nin işçi kökenli milletvekili Kani Beko’nun temennisi. Önceki gün kendisiyle konuştuğumuz Beko, gözde turistik merkezlerden biri olan Çeşme’de faaliyet gösteren özel bir liman işletmesi olan Ulusoy Limanı’nda çalışan gümrük muhafaza memurlarında da virüs saptandığını hatırlattı. Çeşme’deki Ulusoy Limanı’na başta İtalya olmak üzere çevre ülkelerden alınan ithal ürünlerin getirildiğini, bazı ürünlerin ihracatının da aynı limandan gerçekleştirildiğini, her gemide en az 25 kişinin çalıştığını, ancak bu gemilerde çalışanların ve ağır vasıta sürücülerinin yeterli sağlık kontrolünden geçirilmediğini dile getiren Beko, yüzlerce liman çalışanı sağlığının tehdit altında olduğunu anlattı. Çeşme’nin liman kenti olması yanında önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Kani Beko, bölgenin bir önce sağlıklı yapısına kavuşması gerektiğini dile getirerek, “Sağlık Bakanlığı’nın 14 günlük karantina kurallarına tümüyle uyulmadığı bilgilerine ulaştık. Bu durumun virüsün yayılma hızını artırabilir. Liman personeli ve yakınları başta olmak üzere riskin çok daha yaygın bir hale gelir” uyarısında bulundu. Konuyu Meclis’e de taşıdığını söyleyen Beko, limanda görevli bir TIR şoföründe de virüsün saptanmasının ve karantina altına alınmasına karşın, bu kişinin kaçarak aynı limanda çalışmayı sürdürdüğü bilgisini verdi.

KAÇ KİŞİ HASTA

“Covid 19 virüsünün devam etmekte olan bu gemi trafiği nedeniyle gümrük muhafaza memurlarına da bulaştığı bilgisi doğru mudur?” diye soran CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bu bilgi doğru ise kaç kişinin hasta olduğu, kaç kişinin gözlem altında tutulduğunu ve bu kişilerin yakınlarının son durumunun ne olduğunun açıklanmasını istedi. Beko, limanda çalışan personelin bir kısmının karantina altına alınmasına karşın kalan personelin çalıştırılmaya devam ettirilmesinin gerekçesinin ne olduğunu da sorarak, Çeşme genelinde bu çalışanlarla temasta bulunduğu düşünülen kaç kişiye test yapıldığını, kaç testin pozitif çıktığının da yanıt bekleyen sorular arasında olduğunu dile getirdi.