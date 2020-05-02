Zehir ettiler

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl meydanlarda kalabalıklarla değil, evlerde, balkonlarda kutlandı. Yüz binlerce emekçi, sosyal medyada düzenlenen “mitinglerde” buluştu. İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Taksim Meydanı’na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DİSK yöneticileri, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle dün sabah saatlerinde Beşiktaş’taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Grubu engellemek için polis ekipleri DİSK Genel Merkezi binasına çıkan sokakları kapattı.

Polis ekipleri gruptan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ve yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek dağılmasını istedi. Yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.

Çerkezoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gözaltındayız! Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor, o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!” dedi.

ÇELENGİ VEKİLLER GÖTÜRDÜ

DİSK önünde bulunan CHP milletvekili Ali Şeker, “25 sendikacı çelenklerini Taksim’e bırakmak istedi. Polis buna müdahale etti. Karantina döneminde asıl tehlike orada başladı.

Bu Türkiye’yi mahcup ediyor” dedi. Daha sonra CHP’li Ali Şeker ve Serra Kadıgil, HDP’li Ahmet Şık, Oya Ersoy, Musa Piroğlu ve Züleyha Gülüm ile TİP’li Erkan Baş ve Barış Atay’ın da aralarında olduğu bir grup milletvekili, DİSK’in parçalanan çelengini Taksim Meydanı’na götürdü.

SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, DİSK üyelerinin ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldıkları açıklandı.

‘SİYASİ KİMLİKLİ KİŞİLER’

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, DİSK’in 1 Mayıs yürüyüşüne polisin müdahele etmesine ilişkin, “1 Mayıs öncesi Bakanlığımız tarafından konfederasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen İstanbul’da DİSK tarafından içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu halde yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır” açıklamasını yaptı.

Taksim Meydanı’nda, hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve halen ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için slogan atan iki genç de gözaltına alındı.

KADIKÖY VE ŞİŞLİ’DE 12 GÖZALTI

Kadıköy ve Şişli’de de 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle eylem yapmak isteyen grup üyeleri gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi Vatan Caddesi’ndeki güvenlik şube müdürlüğüne götürüldü.

ANKARA’DA 7 GÖZALTI

Ankara’da, izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi.

TÜRK-İŞ TAKSİM MEYDANI’NDA

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın beraberindeki grup, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Sağlık Hizmetleri Sendikası üyeleri Taksim Meydanı’nda İstiklal Marşı okudu.