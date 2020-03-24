Zonguldak'taki banka işçisinde koronavirüs tespit edildi
CHP'li vekil, Zonguldak'taki bir banka şubesinde çalışan işçide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'taki bir banka işçisinde koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, personellerin sıkı tecriti, kontrolü ve banka müşterileriyle olası temasların ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.
Deniz Yavuzyılmaz Twitter'da paylaştığı mesajde, "Zonguldak’ta bir banka şubesinde çay servisi yapan hizmetlide 'koronavirüs pozitif' çıktı. Personelin sıkı tecridi, kontrolü, banka müşterileri ile olası vaka temaslarının geriye doğru bir dedektif gibi taranarak tespit edilmesi bir öneri değil, zorunluluktur." ifadesini kullandı.
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