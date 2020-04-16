Ataköy Marina'da yunusların dansı ilgiyle izlendi
Ataköy Marina'da teknelerin arasında yunusların dansı ilgiyle izlendi. İstanbul Boğazı'nda sık sık yunuslar kameraya yansımaya başladı. Son olarak yunuslar Ataköy Marina'da görüntülendi. Tekneler arasında dolaşarak su yüzüne çıkan balıklar ilgiyle izlendi.
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