Fatih Tezcan'dan yeni provokasyon: Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

İktidara yakınlığıyla bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ettiği hakaretlerle sık sık gündeme gelen Fateh Tezcan, paylaştığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ülke TV ekranında "50 kişilik listem hazır" diyen Sevda Noyan'a benzer ifadeler kullanan Fatih Tezcan, "Zulalardan, listelerden, yaşanacaklardan haberiniz var mı?" dedi.

"Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?" diyerek aileleri de hedef alan Tezcan, "Tayyip Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede" ifadelerini kullandı.

"Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede. Erdoğan'a öyle bir şey yaparsanız, tırnağı kanarsa eğer bu ülkede başınızın neler geleceğinden haberiniz var mı? Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin? Tayyip Erdoğan'a darbe idam vs. olursa zulalardan, listelerden, yaşanacaklarından haberiniz var mı? Yiyorsa çıksanıza. Tayyip Erdoğan orada. Alsanıza onu niye yapmıyorsunuz hadi... Devlet Bahçeli de orada. Cumhur İttifakı değil mi bu? Yer mi gözünüz FETÖ'nün PKK'nın kimse artık ağa babası feriştahı yer mi o zaman? Ailenizi, kendinizi nasıl koruyacaksınız? Bir intikam faslı başlar ki bu ülkenin vatanseverlerini yiğitlerini durduramazsınız. Tayyip Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede."