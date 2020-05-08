Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için yürüyüşe polis engeli

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:01

Girdiği ölüm orucuna 323’üncü gününde son vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazenin memleketi Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gazi Mahallesi polis tarafından çevrelendi.

Gökçek’in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi’ne getirilmişti. Cenazesinin Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gökçek için yürüyüş yapılmak istenmesi nedeniyle cemevinin etrafı polis tarafından çevrelendi. Cemevinin her iki girişine TOMA konumlandırılırken, çevredeki yollar polisler tarafından tutuldu.

BABASI DA GÖZALTINDA

Cemevindeki cenaze törenine katılmak isteyenlere giriş izni vermeyen polis bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek de var.

CENAZESİNİ POLİS GÖTÜRDÜ

Gözaltıların ardından Gökçek'in cenazesi polisler tarafından morg kapısına getirilen cenaze aracı ile götürüldü.

CEMEVİNE GAZ BOMBASI

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından paylaşılan videoda ise "Avukat arkadaşlarımızın, İbrahim Gökçek'in ailesinin ve Grup Yorum üyelerinin bulunduğu cemevine gaz atılıyor" denildi.









Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım şöyle:

