Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için yürüyüşe polis engeli
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin Kayseri'ye uğurlanması öncesinde Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen yürüyüş engellendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında Gazi Cemevi'nin içine de biber gazı atıldı.
Girdiği ölüm orucuna 323’üncü gününde son vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazenin memleketi Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gazi Mahallesi polis tarafından çevrelendi.
Gökçek’in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi’ne getirilmişti. Cenazesinin Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gökçek için yürüyüş yapılmak istenmesi nedeniyle cemevinin etrafı polis tarafından çevrelendi. Cemevinin her iki girişine TOMA konumlandırılırken, çevredeki yollar polisler tarafından tutuldu.
BABASI DA GÖZALTINDA
Cemevindeki cenaze törenine katılmak isteyenlere giriş izni vermeyen polis bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek de var.
CENAZESİNİ POLİS GÖTÜRDÜ
Gözaltıların ardından Gökçek'in cenazesi polisler tarafından morg kapısına getirilen cenaze aracı ile götürüldü.
CEMEVİNE GAZ BOMBASI
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım şöyle:
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