Hindistan'da raylarda uyuyan işçilere tren çarptı: 15 ölü
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da tren seferlerinin yapılmadığını sanan ve raylarda uyuyan göçmen işçilere tren çarptı. Kazada, 15 işçi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine yürüyerek dönen 20 göçmen işçi, Evrengabad kentindeki demiryolu üzerinde dinlenmek için uyudu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle tren seferlerinin yapılmadığını düşünen işçilere yük treni çarptı. Kazada 15 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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