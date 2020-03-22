Kolonya ikram eder gibi yapıp, emeklinin maaşını çaldı
Koronavirüs salgınını bahane ederek “kolonya ister misin” diyen ve bir emeklinin 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Okmeydanı’nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın yanına yaklaştıktan sonra Koronavirüs salgınını bahane ederek “kolonya ister misin” diyen ve 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Zanlının takibi ve kolonya verdiği anlar kameralara yansırken, polis adliyeye sevk ettiği şüpheliye maske takmayı ihmal etmedi.
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