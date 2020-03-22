Kolonya ikram eder gibi yapıp, emeklinin maaşını çaldı

22 Mart 2020 Pazar, 16:30

Okmeydanı’nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın yanına yaklaştıktan sonra Koronavirüs salgınını bahane ederek “kolonya ister misin” diyen ve 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlının takibi ve kolonya verdiği anlar kameralara yansırken, polis adliyeye sevk ettiği şüpheliye maske takmayı ihmal etmedi.