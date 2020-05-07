Oltasına takılanı görünce sevinç çığlıkları attı
Muğla'da amatör balıkçının oltasına dev trança takıldı. O anlar ve amatör balıkçının arkadaşı ile yaşadığı sevinç kameraya yansıdı.
Muğla'da Erdem Yalçınkaya isimli amatör balıkçı arkadaşlarıyla çıktığı balık avında yaklaşık 14 kilogram ağırlığında dev bir trança yakaladı.
Balığın büyüklüğünü suyun üstüne çıkınca fark eden balıkçıların sevinç çığlıkları ise kameraya yansıdı.
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