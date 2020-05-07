Oltasına takılanı görünce sevinç çığlıkları attı

Muğla'da amatör balıkçının oltasına dev trança takıldı. O anlar ve amatör balıkçının arkadaşı ile yaşadığı sevinç kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2020 Perşembe, 17:11

Muğla'da Erdem Yalçınkaya isimli amatör balıkçı arkadaşlarıyla çıktığı balık avında yaklaşık 14 kilogram ağırlığında dev bir trança yakaladı.

Balığın büyüklüğünü suyun üstüne çıkınca fark eden balıkçıların sevinç çığlıkları ise kameraya yansıdı.

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