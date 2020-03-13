Tayland'da koronavirüsü yüzünden aç kalan maymunlar şehri bastı
Tayland'da çoğunlukla turistlerin beslediği maymunlar koronavirüsü salgını yüzünden boşalan şehirde kendilerini besleyecek kimse kalmayınca isyan etti.
Ekonomisi çoğunlukla turizme dayalı olan Tayland'da koronavirüs salgını sonrası boşaldı. Turistler tarafından beslenen maymunlar ise yiyecek sıkıntısı nedeniyle ufak çaplı bir ayaklanma provası yaptı.
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