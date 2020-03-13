Tayland'da koronavirüsü yüzünden aç kalan maymunlar şehri bastı

Tayland'da çoğunlukla turistlerin beslediği maymunlar koronavirüsü salgını yüzünden boşalan şehirde kendilerini besleyecek kimse kalmayınca isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2020 Cuma, 01:33

Ekonomisi çoğunlukla turizme dayalı olan Tayland'da koronavirüs salgını sonrası boşaldı. Turistler tarafından beslenen maymunlar ise yiyecek sıkıntısı nedeniyle ufak çaplı bir ayaklanma provası yaptı.

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