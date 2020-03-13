Tayland'da koronavirüsü yüzünden aç kalan maymunlar şehri bastı

13 Mart 2020 Cuma, 01:33

Ekonomisi çoğunlukla turizme dayalı olan Tayland'da koronavirüs salgını sonrası boşaldı. Turistler tarafından beslenen maymunlar ise yiyecek sıkıntısı nedeniyle ufak çaplı bir ayaklanma provası yaptı.

