Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Varlık' izdihamı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'u kaybeden AKP, birçok noktada tanzim çadırlarını kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kilosu 10 lirayı bulan soğanın indirimli olduğunu duyuran bir markete yurttaşların birbirini ezerek hücum ettiği görülüyor. Video, sosyal medyada 'İnsanlarımızı ne hale getirdiniz' yorumlarına sebep oldu.



Erdoğan CHP'nin 'yokluk kuyruğu' nitelemesine cevap vererek, tanzim kuyruklarının 'varlık kuyruğu' olduğunu iddia etmiş; bu açıklama muhalefet tarafından 'akıl tutulması' olarak nitelendirilmişti.