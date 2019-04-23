Erdoğan Meclis'i böyle terk etti

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 23 Nisan oturumunda konuşmaya başlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlar salonu terk etti.

TBMM Genel Kurulu'nun 23 Nisan özel oturumunda kürsüye HDP Eş Başkanı Pervin Buldan çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler salonu terk etti. Buldan’ın konuşması sırasınde Cumhurbaşkanlığı locası boştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan TBMM’deki 23 Nisan özel oturumunun çıkışında yaptığı açıklamasında “İstiklal Marşı’nı söylemeyenleri Mehmetçiği şehit edenleri onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Buna ne vicdanım ne de karakterim müsaade eder” dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis’in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasından satır başları:

Tutuklu millevekkilerine selam göndererek konuşmasına başlayan Buldan: 23 Nisan'ı da halk idaresinin gasp edildiği bir süreçte karşılıyoruz. 23 Nisan 1921'de kurulduğuda daha çoğulculuk esasına dayalışdı. Ancak 1294'te yapılan değişikle halk iradesi sekteye uğramıştır.

Çoğulculuk esasına kapalı bir sistem oluşturulmuştur. Adalet çökerse ülke çöker. Adalete dayanmayan düzen zalemdir. Milyonlarca gençin hayatını karartan dışarıdayken çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmen bebeğiyle cezaevindedir.

Beyaz tülbentli anneler itilip kakılıp dövüldüler. Sayın Kılıçdaroğlu'na sistemli bir linç düzenlendi. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.



23 gündür seçim sonuçlarını değiştermek için çalışılıyor. İstanbul'da usulsüzlük yok halk iradesi var. Doğuda seçim sonuçları değiştimek için

Şırnak'ta 4 bin asker polisin oyu ile oylar kaydırıldı. Darbeyle mücadele ettiğini söyleyenler Şırnak'ta sırtını tanklara dayadı. Biz bu irade hırsızlığın peşine asla bırakmayacağız. Mazbataları gasp edilmiş başkanlarımız var. Diyarbakır kayyumu halkın parasıyla kendine şatafatlı krallık kurdu.