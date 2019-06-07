Sanatçılardan Hasankeyf için acil çağrı

12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’i, suları altında bırakması beklenen ve 50 yıllık ömre sahip olan Ilısu Barajı’nda 10 Haziran’da su tutulmaya başlanacak. Ekoloji hareketlerinin Hasankeyf’in sular altında kalmaması için yaptıklara çağrıya sanatçılardan ve aydınlardan destek geldi. Sanatçı Haluk Levent, “Çocuklarımız, torunlarımız bizi affetmeyecek” ifadelerini kullanırken, yazar Ahmet Ümit “Bu korkunç bir hatadır. Biran önce bu hatadan geri dönülmesi gerekmektedir. Hasankeyf’i korumak demek Türkiye’yi, çocuklarımız korumak demektir. Ülkene sahip çık. İnsanlığa sahip çık” dedi.