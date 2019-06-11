Ekrem İmamoğlu Suriyeliler ile ilgili projesini açıkladı

İstabul'un seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriyeli göçmenlere ilişkin projesini açıkladı.



İmamoğlu şöyle konuştu;



Hepbirlikte yapacağız, göreceksiniz. Herkes için İstanbul yaşanılabilir, erişilebilir bir kent haline gelecek. Çok değerli bir sorun da mülteci sorunudur. Bu sorun İstanbul'un en önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu soruna siyasi polemiklerin ötesinde kalıcı çözümler getirmeliyiz. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 500 binden fazla Suriyeli göçmen var. Türkiye'nin her yerinden gelip İstanbul'da tutunmaya çalışan vatandaşlar ile göçmenler arasında gerginliğin arttığını ne yazık ki görüyoruz. Malesef İBB'nin bu konuda ne bir sözü, ne de bir icraatı olmuştur. Sorunları net olarak tespit önlemler alacağız. Konuyu uluslararası düzleme taşıyacağız. Evlerine dönmeleri için ellerimizden geleni yapacağız.



23 Haziran'dan sonra kimse vatandaşın sorunlarını görmezden gelemeyecek. 23 Haziran'da hak yerini bulacak. Her şey çok güzel olacak.