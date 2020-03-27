Eve sığanlar ve akla sığmayanlar

27 Mart 2020 Cuma

Ben...

Eve kapandım.

Mutfağı stoklarla doldurdum.

Şişmanlamaktan korktuğum için diyet yemekler pişiriyorum.

Ev imkânlarında spor yapıyorum.

Yaşlılarımın tüm ihtiyaçlarını uzaktan da olsa karşılıyorum.

Çocuklarımla evde türlü aktiviteler yapıyorum.

Evde ihmal ettiğim işleri tamamlıyorum.

Eski fotoğrafları karıştırıyorum.

Kitapları düzenliyorum.

Arkadaşlarımla görüntülü konuşmalar yapıyorum.

Canlı yayınlar yapıyorum.

Moralimi yüksek tutuyorum.

Herkese “Evde kal” diyerek durumun ehemmiyetini etrafa anlatmaya çalışıyorum.

Sokakta gezenleri sorumsuzlukla suçluyorum.

Ben...

Her gün sokağa çıkıyorum.

Bulursam toplu taşıma araçlarına biniyorum, bulamazsam yürüyorum, bazen servis oluyor ona biniyorum.

Fabrikadan, depodan, dükkândan içeri giriyorum.

Benim gibi evden çıkan onlarca arkadaşımla dip dibe gün boyu çalışıyor, yemek yiyor, sohbet ediyorum.

Akşam eve dönüyorum.

Çocuğumu seviyorum, evdeki yaşlımla yan yana televizyon izliyorum, akşam eşimle aynı yatağa giriyorum.

Hâlâ bir işim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum.

Yarın işsiz kalırsam diye ölüp ölüp diriliyorum.

Ben...

Her gün sokağa çıkıyorum ve iş arıyorum.

Karım temizliğe gidemez oldu.

Annemin bulaşıkçılık yaptığı lokanta artık açılmıyor.

Oğlumun çalıştığı tamirci kapandı.

Evde ne internet ne de bilgisayar var, o yüzden ortaokula giden kızım uzaktan eğitime devam edemiyor.

Hiçbir faturamı ödeyemiyorum.

Ev kiramı veremiyorum.

Eve bir lokma ekmek bile getiremiyorum.

Yarınımı göremiyorum.

Ben...

Kendimi tamamen tecrit ettim.

Yanıma kimse yaklaşamıyor.

Beslenmem özel.

Doktorlarım tetikte.

Tüm toplantıları sanal ortamda yapıyorum.

Olan tüm enerjimi bu salgını fırsata dönüştürmek için harcıyorum.

Sit alanlarının talanına imkân tanıyacak düzenlemeler yaptırttım.

Son kalan birkaç belediyeye daha kayyım atattım.

Kanal İstanbul’un ilk ihalesini açtırttım.

Siyasi tutukluları, gazetecileri, muhalifleri tamamen af kapsamı dışında bıraktırdığım infaz paketi hazırlattım.

Şimdi cinsel suçları ve erken yaşta evlilik yüzünden ceza alanları da af kapsamına aldırmaya çalışıyorum.

Sokağa çıkma yasağını mümkün olduğunca geciktirerek ekonomiyi ayakta tutma gayretindeyim ve varlıklı kesimin bu krizi en az zararla atlatması için salgınla ilgili bilgileri mümkün olduğunca sansürlü verdirerek elimden geleni yapıyorum.

Umudum yüksek, 2023’e gün sayıyorum.

***

Ben...

Nasıl bir ülkede yaşıyorum?