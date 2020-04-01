Peki, sizi kim bağışlayacak?

01 Nisan 2020 Çarşamba

Eğer bu ülkeyi yıllardır yöneten iktidarda az ya da çok bir pay sahibiyseniz...

İster maaşınızı bağışlayın, ister ikramiyelerinizi...

O para bugün bu ülkede canıyla uğraşan ve yarınını göremeyen milyonların hiçbir işine yaramaz.

Bu dünyada hiç kimse fakire bir tur Ferrari’sini vererek bilge olamaz.

Bağışlayacaksanız; Tüm birikmişlerinizi bağışlayın.

Parmağınızdaki yüzükleri, kollarınızdaki saatleri bağışlayın.

Ayakkabılarınızı ve çantalarınızı bağışlayın.

Altın varaklı mobilyalarınızı ve kristal avizelerinizi ve ipek halılarınızı bağışlayın.

Yurtdışına kaçırılmış paralarınızı bağışlayın.

Yastık altlarında sakladıklarınızı bağışlayın.

Altına ve dövize yatırdıklarınızı bağışlayın.

Saraylarınızı bağışlayın.

Tepelerdekileri ve kıyıdakileri.

Yalılarınızı bağışlayın.

Evlerinizi ve köşklerinizi.

Gemilerinizi bağışlayın.

Uçaklarınızı bağışlayın.

Son model arabalarınızı bağışlayın.

Teknelerinizi bağışlayın.

Rant için kapattığınız arsalarınızı bağışlayın.

Şatafat düşkünlüğünüzü bağışlayın bize.

Tarikatlara, vakıflara akıttığınız nakitleri bağışlayın.

Çeteleşme enerjinizi bağışlayın.

Sinsi ortaklıklarınızı ve sinsi düşmanlıklarınızı bağışlayın.

Silahlarınızı bağışlayın.

Füzelerinizi, tanklarınızı, bombalarınızı bağışlayın.

Girdiğiniz ve girmek istediğiniz savaşları bağışlayın.

O savaşlar üzerinden sürdürdüğünüz hesapları bağışlayın.

Şehit edebiyatınızı bağışlayın.

Din sömürünüzü bağışlayın.

Allah’a olan inancınızı ve o inancın içinde filizlenen inançsızlığınızı bağışlayın.

Özgürlük nefretinizi bağışlayın.

Demokrasi düşmanlığınızı.

Gizli anlaşmalarınızı.

Yalanlarınızı bağışlayın bize.

Uzun vadeli hesaplarınızı.

Felaketi fırsata dönüştürme aklınızı bağışlayın.

İnkârlarınızı.

Öfkenizi ve intikam duygunuzu bağışlayın.

Hırsınızı bağışlayın.

Kininizi bağışlayın.

Adaletsizliğinizi bağışlayın bize.

Vahşi bir saltanatı korumak için organize ettiğiniz bu tekinsiz sistemi bağışlayın.

Her şeyinizi bağışlayın ve çırılçıplak kalın.

Ve biz dönüp size soralım. Peki, sizi kim bağışlayacak?