Sansürle eğitilmek

06 Mart 2020 Cuma

Sansür, iktidarın korkularının altını çizer.

İktidarın niyetini deşifre eder.

İktidarın suçlarını kayda geçirir.

O yüzden aslen tehlikeli değil, hatta tarihi doğru yazmak açısından kıymetlidir.

Tehlikeli olan otosansürdür.

Sansür bir sorun ve tehlike olmaya, insanlar korkudan, yapacakları ya da söyleyecekleri şeylerin suç olabileceğini kendileri düşünerek baştan düşüncelerini farklı şekillerde ifade etmeyi tercih ettiğinde başlar.

Sansürlerden ya da yasaklardan yola çıkarak başlarına gelebileceklerin hesabını yapanlar, bu hesapta sansürcü iktidarlardan çok daha büyük düşünürler.

Sınırlarını kendileri daraltırlar.

Çıtalarını kendileri alçaltırlar.

Ortamlarını kendi kendilerine karartırlar.

Sansürcü iktidarlar bu sayede attıkları birkaç taşla, milyonlarca kuş vururlar.

Böylece yasaklar sessizce içselleştirilir ve korkuyla şekillenen refleksler sayesinde kayda bile geçmeden, kendiliğinden, geniş bir alanda etkinleşir.

İnsan otosansürün tuzağına hangi noktada düştüğünü anlayamaz bile.

Susar, sustukça sıra ona gelir ve o bunu bile kader bilir.

Yapacağını yapamayan değil, yapmayan sanatçı...

Yazacağını yazamayan değil, yazmayan edebiyatçı...

Vereceği eğitimi veremeyen değil, vermeyen akademisyen...

Yayımlayacağı metni yayımlayamayan değil, yayımlamayan yayıncı...

Savunacağı sanığı savunamayan değil, savunmayan hukukçu...

İdealindeki politikayı uygulayamayan değil, uygulamayan politikacı...

Ve gazeteciliği yapamayan değil, yapmayan gazeteci...

Ülkeye tehditkâr, cezalandırıcı, adaletsiz ya da faşist bir iktidardan çok daha fazla zarar verir.

O yüzden;

Soru sormanın...

Haber yapmanın...

Tarafsız olmanın...

Karşı taraftan olmanın...

Şüpheci olmanın...

Araştırmacı olmanın...

Adil olmanın...

Meraklı olmanın...

Cesur olmanın...

İktidarı sorgulamanın yasak olduğu ve cezalandırıldığı;

İktidar yandaşlığının...

İktidarın resmi açıklamalarını baz alarak haber yapmanın...

İktidarın her hamlesini alkışlamanın...

İktidarın hedef gösterdiği herkese saldırmanın...

İktidarın hedef gösterdiği her şeye sövmenin serbest olduğu ve ödüllendirildiği şu günlerde;

Ağzını açanın, hak ve özgürlükler konusunda inatçı olanın, sorumluluklarını yerine getirenin, tehditlere kulak tıkayanın dayanaksız suçlamalarla içeriye atıldığı şu iklimde, sansürden, haksız tutuklamalardan, yargılamalardan, baskılardan korktuğunuzdan daha çok, kendi kendinize koyduğunuz sınırlardan korkun.

Otosansürü hayatta kalma bahanesi olarak kullanan...

Ülkeye de kendine de en büyük zararı verir, hem de kötü kalpli bir iktidardan daha kötü kalpli olduğunu hiç anlamadan.