10 Ağustos hangi burç? 10 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:29

Güncelleme: 10.08.2023 - 09:29

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Ağustos hangi burç oluyor? 10 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

10 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1898 - Elif Naci

1927 - Nejat Uygur

1934 - Tevfik Kış

1949 - Aytekin Çakmakçı

1957 - Zuhal Olcay

1960 - Kibariye

1960 - Mahir Günşiray

1968 - Melih Gümüşbıçak

1971 - Özlem Türkad

1972 - Turgut Kabaca

1975 - İlhan Mansız

1998 - Mehmet Özcan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1814 - Henri Nestlé

1839 - Aleksandr Grigorievich Stoletov

1869 - Laurence Binyon

1874 - Herbert Clark Hoover

1877 - Rudolf Hilferding

1878 - Alfred Döblin

1884 - Panait Istrati

1894 - Mihail Zoşçenko

1898 - Leyla Açba

1902 - Arne Tiselius

1902 - Norma Shearer

1928 - Eddie Fisher

1937 - Anatoly Sobchak

1939 - Kate O'Mara

1947 - Ian Anderson

1952 - Diane Venora

1959 - Rosanna Arquette

1960 - Kenneth Perry

1962 - Suzanne Collins

1965 - Claudia Christian

1966 - Hansi Kürsch

1971 - Roy Keane

1971 - Kevin Randleman

1971 - Justin Theroux

1972 - Angie Harmon

1973 - Javier Zanetti

1975 - Tessie Santiago

1980 - Wade Bennett

1984 - Ryan Eggold

1992 - Go Ah-sung

1993 - Andre Drummond

1993 - Shin Hyejeong

1994 - Søren Kragh Andersen

1994 - Bernardo Silva

1997 - Kylie Jenner

1998 - Mehmet Özcan