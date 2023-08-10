Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
10 Ağustos hangi burç? 10 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 10 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Ağustos hangi burç oluyor? 10 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
10 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1898 - Elif Naci
1927 - Nejat Uygur
1934 - Tevfik Kış
1949 - Aytekin Çakmakçı
1957 - Zuhal Olcay
1960 - Kibariye
1960 - Mahir Günşiray
1968 - Melih Gümüşbıçak
1971 - Özlem Türkad
1972 - Turgut Kabaca
1975 - İlhan Mansız
1998 - Mehmet Özcan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1814 - Henri Nestlé
1839 - Aleksandr Grigorievich Stoletov
1869 - Laurence Binyon
1874 - Herbert Clark Hoover
1877 - Rudolf Hilferding
1878 - Alfred Döblin
1884 - Panait Istrati
1894 - Mihail Zoşçenko
1898 - Leyla Açba
1902 - Arne Tiselius
1902 - Norma Shearer
1928 - Eddie Fisher
1937 - Anatoly Sobchak
1939 - Kate O'Mara
1947 - Ian Anderson
1952 - Diane Venora
1959 - Rosanna Arquette
1960 - Kenneth Perry
1962 - Suzanne Collins
1965 - Claudia Christian
1966 - Hansi Kürsch
1971 - Roy Keane
1971 - Kevin Randleman
1971 - Justin Theroux
1972 - Angie Harmon
1973 - Javier Zanetti
1975 - Tessie Santiago
1980 - Wade Bennett
1984 - Ryan Eggold
1992 - Go Ah-sung
1993 - Andre Drummond
1993 - Shin Hyejeong
1994 - Søren Kragh Andersen
1994 - Bernardo Silva
1997 - Kylie Jenner
1998 - Mehmet Özcan
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