Her işlerini son dakikaya bırakmayı çok severler! Tembellikleriyle nam salan 5 burç...

Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:39

Güncelleme: 24.07.2023 - 17:39

Tembel olan kişiler tüm işlerini halledebilmek için son dakikaya kadar bekler. Çünkü çalışmayı sevmezler ve bunu gerekli görmezler. Posta.com.tr'de yer alan habere göre; astrolojide de doğuştan tembel olan burçlar var. İşte tembelliği ile ün salmış 5 burç...

BALIK BURCU

Balık burcu çok tembel olabilir. Yanlarında duran bardaklarını bile almayacak kadar tembeller. Çok yaratıcılar ve hobileri konusunda çok tutkulular ama aynı zamanda ağır ertelemeye eğilimliler. Ellerindeki her görevden son dakikaya kadar kaçınmaya çalışacaklar.

KOVA BURCU

Bu burç, çoğunlukla kendi iç dünyalarına hapsolmuştur, bu nedenle kişisel çıkarlarının dışına çıkmak onlar için zordur. Ayrıca başkaları için bir şeyler yapmakta zorlanırlar.

Çamaşır makinesini boşaltmaktan çöpü çıkarmaya kadar her şeyi reddedecekler. Başka şeylerle eğlenmeyi severler ama sevmedikleri bir şeyi yapmalarını istediğinizde asla yapmazlar.

YAY BURCU

Yay burcu maceralar ve iyi vakit geçirmekle ilgilidir. Ancak iş günlük işlere geldiğinde kaçarlar.

Bağımsızlıklarına çok değer verirler ve hayatı kendilerine göre yaşamayı tercih ederler. Bu nedenle, bir şeyi siz istediğiniz zaman yapmalarını beklemek söz konusu olamaz. 9'dan 5'e atmosferde çalışmakta zorlanırlar.

TERAZİ BURCU

Her şeyin kolay ve keyifli olmasını severler. Kolayca strese girerler. Faturalarını ödemeleri gerekiyorsa, son tarihe kadar bekleyecekler veya başkasından kendileri için ödeme yapmasını isteyecekler. Ancak iş işe koyulmaya geldiğinde, tüm işi en kısa sürede bitireceklerdir.

BOĞA BURCU

Boğa burçları sakin bir hayat yaşamaktan hoşlanır. Her şeyi organize eden temizlikte bile son derece üretken olacaklar. Ama ürpermeyi daha çok seviyorlar. Çok çalışmaktan nefret ederler, ancak bir şekilde işlerin üstesinden gelebilirler ve onlara güvenebileceğinizi kanıtlarlar.

Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep ve Oğlak, uygulamalı ve seçici olarak tembel insanların bir karışımıdır. Görevden kaçmazlar ama bazıları durumun gerektirdiğini anlayana kadar da yapmazlar.