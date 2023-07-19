Bu burçların birbirlerine tahammülü yok! Aynı ortamda bile bulunmak istemiyorlar... İşte en uyumsuz burçlar

Yayınlanma: 19.07.2023 - 16:11

Güncelleme: 19.07.2023 - 16:11

Astroloji, insanların doğum tarihleri ve yıldız haritalarına göre kişiliklerini ve ilişkilerini değerlendiren bir inanç sistemidir. Burçlar, 12 farklı astrolojik burçtan oluşur ve her burç belirli özelliklere, niteliklere ve özellikle diğer burçlarla olan uyumluluğa sahiptir. Bazı burçlar diğerleriyle daha uyumlu olabilirken, bazıları arasında ise daha zorlu ilişkiler olabilir. Ancak, unutmayın ki kişisel ilişkiler sadece burçlarla sınırlı değildir ve her birey kendi özelliklerine, değerlerine ve deneyimlerine bağlı olarak farklı ilişkiler kurabilir.

İşte genel olarak uyumsuz olduğu düşünülen burçların bazı örnekleri:

Koç (21 Mart - 19 Nisan) ve Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Koçlar enerjik ve hedef odaklıdır, Yengeçler ise duygusal ve hassas. İkisinin farklı yaklaşımları nedeniyle çatışmalar yaşanabilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran) ve Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): İkizler sosyal ve dikkatsiz olabilirken, Başaklar detaylara önem veren ve eleştirel olabilir, bu da ikisi arasında anlaşmazlıklara yol açabilir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos) ve Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): İkisi de güçlü kişiliklere sahiptir ve egoları yüksek olabilir. Bu durum rekabet ve çatışmalara neden olabilir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) ve Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Teraziler uyumlu ve dengeli bir yaşam ararken, Oğlaklar disiplinli ve iş odaklıdır. Farklı öncelikleri olabilir ve bu da anlaşmazlıklara neden olabilir.

Ancak, bu sadece genel bir bakış açısıdır ve birçok insan, uyumlu olmayabileceği düşünülen bir burçla mutlu ve sağlıklı bir ilişki yaşayabilir. Astrolojiye inanmak veya inanmamak tamamen kişisel tercihlere bağlıdır. Önemli olan, ilişkilerde anlayış, iletişim ve özveri gibi sağlıklı ilişki dinamiklerini sürdürmektir.

Derleme: cumhuriyet.com.tr