10 Eylül hangi burç? 10 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 10.09.2023 - 09:38

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 10 Eylül hangi burç oluyor? 10 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 10 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 10 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?



10 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

10 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1931 - Ece Ayhan

1935 - Erdoğan Şahinoğlu

1939 - Ülkü Uluırmak

1943 - Tezer Özlü

1944 - Şerefettin Canda

1951 - Celal Adan

1956 - Ufuk Güldemir

1957 - Sermet Erkin

1961

Ali Sivri

Abdulkadir Yazıcı

1963

Ercüment Coşkundere

İsmail Gökçek

1969 - Hakan Çelik

1973 - Deniz Yücel

1974

Ebru Cündübeyoğlu

Hande Fırat

1975 - Devrim Özder Akın

1979 - Fethi Kantarcı

1980 - Doğan Seyfi Atlı

1984

Metin Tuğlu

Gökhan Emreciksin

Yasumichi Uchima

1987 - Elif Güneri

1989 - Tolga Ünlü

1991 - Erkan Kaş

1995 - Samed Kaya

1999 - Tuğba Danışmaz

2000 - Batuhan Kırdaroğlu







Bugün doğan yabancı ünlüler:

1169 - II. Aleksios

1487 - III. Julius

1638 - Maria Theresa

1659 - Henry Purcell

1714 - Niccolò Jommelli

1786 - Nicolás Bravo

1860 - Marianne von Werefkin

1866 - Jeppe Aakjær

1887 - Giovanni Gronchi

1890 - Franz Werfel

1892 - Arthur Compton

1894 - Aleksandr Dovjenko

1897 - Georges Bataille

1899 - Wolf Messing

1901 - Kasım Tınıstanov

1908 - Carel Weight

1910 - Gaston Defferre

1914 - Robert Wise

1918 - Franz Immig

1922 - Barbara Chilcott

1928 - Ioannes Vanier

1929 - Arnold Palmer

1932 - Bo Goldman

1933

Yevgeni Hrunov

Karl Lagerfeld

1934 - Mr. Wrestling II

1937 - Jared Diamond

1938 - Vasilije Radovic

1939 - Ülkü Uluırmak

1941 - Stephen Jay Gould

1945

Dennis Burkley

Jose Feliciano

1946 - Michèle Alliot-Marie

1947 - Larry Nelson

1948

Tony Gatlif

Bob Lanier

1949 - Bill O'Reilly

1950

Babette Cole

Joe Perry

1952 - Patrick McGorry

1953 - Amy Irving

1954 - Don "The Dragon" Wilson

1958 - Chris Columbus

1959 - Michael Earl

1960

Alison Bechdel

Colin Firth

1961 - Yossi Kohen

1964

Jack Ma

Musashi Mizushima

1965 - Fehed el-Bişi

1966

Stoyan Yankulov

Ahrik Tsveyba

1967

Takafumi Hori

Mehmet Güzelmansur

1968

Andreas Herzog

Big Daddy Kane

Guy Ritchie

1969 - Johnathon Schaech

1970 - Anna Book

1971 - Piotr Sowisz

1972

Takeshi Watanabe

Katarína Hasprová

João Carlos dos Santos

1973 - Ferdinand Coly

1974

Ryan Phillippe

Ben Wallace

1975

Viktor Kassai

Nobuhisa Yamada

1976 - Alexander Zach

1977

Rodrigo Batata

Mitsuhiro Toda

1978 - Ramunas Šiškauskas

1980 - Şahin Necefi

1981 - Germán Denis

1982

Stephen McManus

Naldo

Jean-Charles Cirilli

1983

Fernando Belluschi

Shawn James

Jérémy Toulalan

1984 - Xiomara Blandino

1985

Laurent Koscielny

Elyse Levesque

Kenya Matsui

1986 - Sarah Levy

1990

Abdülaziz Hüseyin

Ørjan Nyland

1991

Sem Mursi

Auremir

1992 - Ricky Ledo

1993 - Yuki Nishino

1994

Mehdi Turabi

Tsubasa Nihei

1995 - Jack Grealish

1997 - Liam Cacatian Thomassen

1998 - Daiki Suga