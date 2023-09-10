Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
10 Eylül hangi burç? 10 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 10 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 10 Eylül hangi burç oluyor? 10 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 10 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 10 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
10 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1931 - Ece Ayhan
1935 - Erdoğan Şahinoğlu
1939 - Ülkü Uluırmak
1943 - Tezer Özlü
1944 - Şerefettin Canda
1951 - Celal Adan
1956 - Ufuk Güldemir
1957 - Sermet Erkin
1961
Ali Sivri
Abdulkadir Yazıcı
1963
Ercüment Coşkundere
İsmail Gökçek
1969 - Hakan Çelik
1973 - Deniz Yücel
1974
Ebru Cündübeyoğlu
Hande Fırat
1975 - Devrim Özder Akın
1979 - Fethi Kantarcı
1980 - Doğan Seyfi Atlı
1984
Metin Tuğlu
Gökhan Emreciksin
Yasumichi Uchima
1987 - Elif Güneri
1989 - Tolga Ünlü
1991 - Erkan Kaş
1995 - Samed Kaya
1999 - Tuğba Danışmaz
2000 - Batuhan Kırdaroğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1169 - II. Aleksios
1487 - III. Julius
1638 - Maria Theresa
1659 - Henry Purcell
1714 - Niccolò Jommelli
1786 - Nicolás Bravo
1860 - Marianne von Werefkin
1866 - Jeppe Aakjær
1887 - Giovanni Gronchi
1890 - Franz Werfel
1892 - Arthur Compton
1894 - Aleksandr Dovjenko
1897 - Georges Bataille
1899 - Wolf Messing
1901 - Kasım Tınıstanov
1908 - Carel Weight
1910 - Gaston Defferre
1914 - Robert Wise
1918 - Franz Immig
1922 - Barbara Chilcott
1928 - Ioannes Vanier
1929 - Arnold Palmer
1932 - Bo Goldman
1933
Yevgeni Hrunov
Karl Lagerfeld
1934 - Mr. Wrestling II
1937 - Jared Diamond
1938 - Vasilije Radovic
1939 - Ülkü Uluırmak
1941 - Stephen Jay Gould
1945
Dennis Burkley
Jose Feliciano
1946 - Michèle Alliot-Marie
1947 - Larry Nelson
1948
Tony Gatlif
Bob Lanier
1949 - Bill O'Reilly
1950
Babette Cole
Joe Perry
1952 - Patrick McGorry
1953 - Amy Irving
1954 - Don "The Dragon" Wilson
1958 - Chris Columbus
1959 - Michael Earl
1960
Alison Bechdel
Colin Firth
1961 - Yossi Kohen
1964
Jack Ma
Musashi Mizushima
1965 - Fehed el-Bişi
1966
Stoyan Yankulov
Ahrik Tsveyba
1967
Takafumi Hori
Mehmet Güzelmansur
1968
Andreas Herzog
Big Daddy Kane
Guy Ritchie
1969 - Johnathon Schaech
1970 - Anna Book
1971 - Piotr Sowisz
1972
Takeshi Watanabe
Katarína Hasprová
João Carlos dos Santos
1973 - Ferdinand Coly
1974
Ryan Phillippe
Ben Wallace
1975
Viktor Kassai
Nobuhisa Yamada
1976 - Alexander Zach
1977
Rodrigo Batata
Mitsuhiro Toda
1978 - Ramunas Šiškauskas
1980 - Şahin Necefi
1981 - Germán Denis
1982
Stephen McManus
Naldo
Jean-Charles Cirilli
1983
Fernando Belluschi
Shawn James
Jérémy Toulalan
1984 - Xiomara Blandino
1985
Laurent Koscielny
Elyse Levesque
Kenya Matsui
1986 - Sarah Levy
1990
Abdülaziz Hüseyin
Ørjan Nyland
1991
Sem Mursi
Auremir
1992 - Ricky Ledo
1993 - Yuki Nishino
1994
Mehdi Turabi
Tsubasa Nihei
1995 - Jack Grealish
1997 - Liam Cacatian Thomassen
1998 - Daiki Suga
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