10 Haziran hangi burç? 10 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 09:53

Güncelleme: 10.06.2023 - 09:53

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Haziran hangi burç oluyor? 10 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 10 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

10 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1895 - Cemal Gürsel



1914 - Oktay Rifat



1916 - Peride Celal



1932 - Haluk Kurdoğlu



1949 - Ozan Ârif



1950 - Rasim Kara



1962 - Kemal Kuruçay



1964 - İsmet Berkan

1968 - Ömer Danış



1971 - Janset Paçalı

1976 - Zekiye Keskin Şatır



1994 - Cantuğ Temel

Bugün doğan yabancı ünlüler

867 - Uda

940 - Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî

1713 - Caroline

1803 - Henry Darcy

1804 - Hermann Schlegel

1819 - Gustave Courbet

1832 - Edwin Arnold

1832 - Nikolaus Otto

1839 - Ludvig Holstein-Ledreborg

1840 - Theodor Philipsen

1866 - Arthur Castrén

1880 - André Derain

1889 - Sessue Hayakawa

1895 - Hattie McDaniel

1897 - Tatyana Nikolayevna Romanova

1901 - Frederick Loewe

1913 - Elisabeth Gordon Chandler

1915 - Saul Bellow

1918 - Patachou

1921 - Philip Mountbatten

1922 - Judy Garland

1922 - Bill Kerr

1925 - Don Costa

1925 - Nat Hentoff

1927 - László Kubala

1928 - Maurice Sendak

1929 - James McDivitt,

1929 - E. O. Wilson

1931 - João Gilberto

1931 - Lee Yong-hui,

1935 - Vic Elford

1936 - Eugenio Bersellini

1939 - Alexandra Stewart

1941 - Mickey Jones

1941 - Jürgen Prochnow

1953 - John Edwards

1956 - Annamária Kine

1956 - Mickey Curry

1958 - Yu Suzuki

1959 - Carlo Ancelotti

1960 - Maxi Priest

1962 - Gina Gershon

1963 - Nadia Hasnaoui

1963 - Jeanne Tripplehorn

1965 - Veronica Ferres

1965 - Elizabeth Hurley

1965 - Andrea Kiewel

1966 - David Platt

1967 - Katja Weitzenböck

1973 - Faith Evans

1974 - Muhammed İmare

1976 - Friedrich

1978 - DJ Qualls

1981 - Alejandro Domínguez

1982 - Artur Tlisov

1982 - Tara Lipinski

1982 - Madeleine

1983 - Leelee Sobieski

1985 - Andy Schleck,

1985 - Vasilis Torosidis

1986 - Marco Andreolli

1987 - Martin Harnik

1988 - Jagoš Vukovic

1989 - Alexandra Stan

1992 - Kate Upton



