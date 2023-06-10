Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
10 Haziran hangi burç? 10 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 10 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Haziran hangi burç oluyor? 10 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 10 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
10 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1895 - Cemal Gürsel
1914 - Oktay Rifat
1916 - Peride Celal
1932 - Haluk Kurdoğlu
1949 - Ozan Ârif
1950 - Rasim Kara
1962 - Kemal Kuruçay
1964 - İsmet Berkan
1968 - Ömer Danış
1971 - Janset Paçalı
1976 - Zekiye Keskin Şatır
1994 - Cantuğ Temel
Bugün doğan yabancı ünlüler
867 - Uda
940 - Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî
1713 - Caroline
1803 - Henry Darcy
1804 - Hermann Schlegel
1819 - Gustave Courbet
1832 - Edwin Arnold
1832 - Nikolaus Otto
1839 - Ludvig Holstein-Ledreborg
1840 - Theodor Philipsen
1866 - Arthur Castrén
1880 - André Derain
1889 - Sessue Hayakawa
1895 - Hattie McDaniel
1897 - Tatyana Nikolayevna Romanova
1901 - Frederick Loewe
1913 - Elisabeth Gordon Chandler
1915 - Saul Bellow
1918 - Patachou
1921 - Philip Mountbatten
1922 - Judy Garland
1922 - Bill Kerr
1925 - Don Costa
1925 - Nat Hentoff
1927 - László Kubala
1928 - Maurice Sendak
1929 - James McDivitt,
1929 - E. O. Wilson
1931 - João Gilberto
1931 - Lee Yong-hui,
1935 - Vic Elford
1936 - Eugenio Bersellini
1939 - Alexandra Stewart
1941 - Mickey Jones
1941 - Jürgen Prochnow
1953 - John Edwards
1956 - Annamária Kine
1956 - Mickey Curry
1958 - Yu Suzuki
1959 - Carlo Ancelotti
1960 - Maxi Priest
1962 - Gina Gershon
1963 - Nadia Hasnaoui
1963 - Jeanne Tripplehorn
1965 - Veronica Ferres
1965 - Elizabeth Hurley
1965 - Andrea Kiewel
1966 - David Platt
1967 - Katja Weitzenböck
1973 - Faith Evans
1974 - Muhammed İmare
1976 - Friedrich
1978 - DJ Qualls
1981 - Alejandro Domínguez
1982 - Artur Tlisov
1982 - Tara Lipinski
1982 - Madeleine
1983 - Leelee Sobieski
1985 - Andy Schleck,
1985 - Vasilis Torosidis
1986 - Marco Andreolli
1987 - Martin Harnik
1988 - Jagoš Vukovic
1989 - Alexandra Stan
1992 - Kate Upton
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
- Merkez'in yeni başkanı Erkan hakkında skandal iddia!
- Yandaştan damada ağır sözler
- Reuters Mehmet Şimşek'in ilk hamlesini duyurdu
- Emniyet müdürü gece kulübü mü satın aldı?
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu