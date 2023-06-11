11 Haziran hangi burç? 11 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.06.2023 - 09:34

Güncelleme: 11.06.2023 - 09:34

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 11 Haziran hangi burç oluyor? 11 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 11 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 11 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

11 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

11 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1923 - Özdemir Asaf

1929 - Ayhan Şahenk

1933 - Erol Pekcan

1957 - Müfit Erkasap

1960 - Mehmet Öz

1987 - Marsel İlhan

1994 - Yaşar Vurdem

Bugün doğan yabancı ünlüler

1456 - Anne Neville

1572 - Ben Jonson

1659 - Yamamoto Tsunetomo

1662 - Tokugawa Ienobu

1776 - John Constable

1811 - Vissarion Belinski

1815 - Julia Margaret Cameron

1842 - Karl von Linde

1847 - Millicent Fawcett

1864 - Richard Strauss

1870 - Tokála Lúta

1874 - Helen Bradford Thompson Woolley

1876 - Alfred Louis Kroeber

1880 - Jeannette Rankin

1881 - Mordecai Kaplan

1884 - Werner Issel

1888 - Bartolomeo Vanzetti

1899 - Yasunari Kavabata

1910 - Jacques-Yves Cousteau

1928 - Fabiola

1931 - Enzo Benedetti

1939 - Jackie Stewart

1948 - Lynsey de Paul

1959 - Hugh Laurie

1964 - Jean Alesi

1966 - Greg Grunberg

1969 - Peter Dinklage

1977 - Ryan Dunn

1977 - Mehnaz Afşar

1978 - Joshua Jackson

1979 - Danilo Gabriel de Andrade

1981 - Emiliano Moretti

1982 - Marco Arment

1983 - Ekaterina Iourieva

1984 - Vágner Love

1985 - Dzmitrıy Koldun

1985 - Oswal Álvarez

1986 - Shia LaBeouf

1987 - Gonzalo Castro

1988 - Claire Holt

1988 - Marcos Antônio Nascimento Santos

1989 - Lorenzo Ariaudo

1991 - Dan Howell

1992 - Julian Alaphilippe

1998 - Charlie Tahan

1999 - Kai Havertz