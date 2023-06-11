Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
11 Haziran hangi burç? 11 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 11 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 11 Haziran hangi burç oluyor? 11 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 11 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 11 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
11 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1923 - Özdemir Asaf
1929 - Ayhan Şahenk
1933 - Erol Pekcan
1957 - Müfit Erkasap
1960 - Mehmet Öz
1987 - Marsel İlhan
1994 - Yaşar Vurdem
Bugün doğan yabancı ünlüler
1456 - Anne Neville
1572 - Ben Jonson
1659 - Yamamoto Tsunetomo
1662 - Tokugawa Ienobu
1776 - John Constable
1811 - Vissarion Belinski
1815 - Julia Margaret Cameron
1842 - Karl von Linde
1847 - Millicent Fawcett
1864 - Richard Strauss
1870 - Tokála Lúta
1874 - Helen Bradford Thompson Woolley
1876 - Alfred Louis Kroeber
1880 - Jeannette Rankin
1881 - Mordecai Kaplan
1884 - Werner Issel
1888 - Bartolomeo Vanzetti
1899 - Yasunari Kavabata
1910 - Jacques-Yves Cousteau
1928 - Fabiola
1931 - Enzo Benedetti
1939 - Jackie Stewart
1948 - Lynsey de Paul
1959 - Hugh Laurie
1964 - Jean Alesi
1966 - Greg Grunberg
1969 - Peter Dinklage
1977 - Ryan Dunn
1977 - Mehnaz Afşar
1978 - Joshua Jackson
1979 - Danilo Gabriel de Andrade
1981 - Emiliano Moretti
1982 - Marco Arment
1983 - Ekaterina Iourieva
1984 - Vágner Love
1985 - Dzmitrıy Koldun
1985 - Oswal Álvarez
1986 - Shia LaBeouf
1987 - Gonzalo Castro
1988 - Claire Holt
1988 - Marcos Antônio Nascimento Santos
1989 - Lorenzo Ariaudo
1991 - Dan Howell
1992 - Julian Alaphilippe
1998 - Charlie Tahan
1999 - Kai Havertz
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