Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
13 Ekim hangi burç? 13 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 13 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 13 Ekim hangi burç oluyor? 13 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 13 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 13 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
13 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1923 - Süha Özgermi
1927 - Turgut Özal
1941 - Emre Kongar
1942 - Aykut Oray
1949 - Tarık Akan
1950 - Tamer Levent
1959 - Melek Gençoğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler
467 - Xiaowen
1474 - Mariotto Albertinelli
1820 - John William Dawson
1853 - Lillie Langtry
1887 - Jozef Tiso
1890 - Conrad Richter
1903 - Takiji Kobayashi
1909 - Art Tatum
1920 - Laraine Day
1921 - Yves Montand
1924 - Roberto Eduardo Viola
1925 - Lenny Bruce
1925 - Margaret Hilda Thatcher
1925 - Gustav Winckler
1927 - Lee Konitz
1927 - Nur Ali Tabende
1931 - Raymond Kopa
1932 - Liliane Montevecchi
1934 - Nana Mouskouri
1936 - Christine Nöstlinger
1936 - Shirley Bunnie Foy
1939 - Melinda Dillon
1941 - Neil Aspinall
1941 - Paul Simon
1942 - Rutanya Alda
1945 - Dési Bouterse
1948 - Nusrat Fateh Ali Khan
1956 - Sinan Sakic
1958 - Cemal Kaşıkçı
1961 - Doc Rivers
1961 - Abderrahmane Sissako
1962 - Kelly Preston
1964 - Allen Covert
1966 - Baja Mali Knindza
1967 - Aleksander Ceferin
1967 - Javier Sotomayor
1967 - Kate Walsh
1969 - Lev Mayorov
1970 - Paul Potts
1971 - Sacha Baron Cohen
1977 - Antonio Di Natale
1977 - Paul Pierce
1978 - Jermaine O'Neal
1979 - Wes Brown
1979 - Mamadou Niang
1980 - Ashanti
1980 - David Haye
1980 - Scott Parker
1982 - Hans Cornelis
1982 - Ian Thorpe
1984 - Leonel Núñez
1986 - Gabby Agbonlahor
1986 - Sergio Pérez
1987 - Tochinoshin Tsuyoshi
1989 - Enrique Pérez
1989 - Breno Borges
1989 - Alexandria Ocasio-Cortez
1994 - Kübra Akman
1995 - Park Jimin
1996 - Joshua Wong
2001 - Caleb McLaughlin
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