13 Ekim hangi burç? 13 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:51

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:51

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 13 Ekim hangi burç oluyor? 13 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 13 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 13 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

13 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler

1923 - Süha Özgermi

1927 - Turgut Özal

1941 - Emre Kongar

1942 - Aykut Oray

1949 - Tarık Akan

1950 - Tamer Levent

1959 - Melek Gençoğlu

Bugün doğan yabancı ünlüler

467 - Xiaowen

1474 - Mariotto Albertinelli

1820 - John William Dawson

1853 - Lillie Langtry

1887 - Jozef Tiso

1890 - Conrad Richter

1903 - Takiji Kobayashi

1909 - Art Tatum

1920 - Laraine Day

1921 - Yves Montand

1924 - Roberto Eduardo Viola

1925 - Lenny Bruce

1925 - Margaret Hilda Thatcher

1925 - Gustav Winckler

1927 - Lee Konitz

1927 - Nur Ali Tabende

1931 - Raymond Kopa

1932 - Liliane Montevecchi

1934 - Nana Mouskouri

1936 - Christine Nöstlinger

1936 - Shirley Bunnie Foy

1939 - Melinda Dillon

1941 - Neil Aspinall

1941 - Paul Simon

1942 - Rutanya Alda

1945 - Dési Bouterse

1948 - Nusrat Fateh Ali Khan

1956 - Sinan Sakic

1958 - Cemal Kaşıkçı

1961 - Doc Rivers

1961 - Abderrahmane Sissako

1962 - Kelly Preston

1964 - Allen Covert

1966 - Baja Mali Knindza

1967 - Aleksander Ceferin

1967 - Javier Sotomayor

1967 - Kate Walsh

1969 - Lev Mayorov

1970 - Paul Potts

1971 - Sacha Baron Cohen

1977 - Antonio Di Natale

1977 - Paul Pierce

1978 - Jermaine O'Neal

1979 - Wes Brown

1979 - Mamadou Niang

1980 - Ashanti

1980 - David Haye

1980 - Scott Parker

1982 - Hans Cornelis

1982 - Ian Thorpe

1984 - Leonel Núñez

1986 - Gabby Agbonlahor

1986 - Sergio Pérez

1987 - Tochinoshin Tsuyoshi

1989 - Enrique Pérez

1989 - Breno Borges

1989 - Alexandria Ocasio-Cortez

1994 - Kübra Akman

1995 - Park Jimin

1996 - Joshua Wong

2001 - Caleb McLaughlin