CHP'li belediyelere operasyonlar... İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan açıklama geldi: 'Bana söylenen süre 2 hafta'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Kemal Aktaş ile birlikte Çağlayan Adliyesi’nde adliye muhabirleriyle bir araya gelerek gündemdeki bazı soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

BARIŞ BOYUN’UN İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Barış Boyun Suç Örgütü davasına ilişkin konuşan Başsavcı Fatih Dönmez, “Devam eden soruşturmalarımız var. Barış Boyun Suç Örgütü adına yargılanan 305 kişiye ek olarak 87 şüpheli hakkında daha dava açıldı. Dosyalar birleştirildi ve 392 şüpheli tek davada yargılanacak” dedi.

Dönmez ayrıca Örgüt Lideri Barış Boyun’un İtalya’dan Türkiye’ye iade sürecinin de devam ettiğini kaydetti.

Örgüt lideri Boyun’un gözaltına alınmasının ardından 129 eylem kapsamında 304 şüpheli hakkında daha yeni dava açıldığını belirten Başsavcı Dönmez, buna ek olarak örgütün yeniden yapılanma hazırlığında olduğu ve bu kapsamda 67 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiğini söyledi. Dönmez, soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

'BANA SÖYLENEN SÜRE 2 HAFTA...'

Belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin konuşan Fatih Dönmez, şunları söyledi:

"İBB davası görülmeye devam ediyor. Ayırdığımız iştirakler var, incelemelerimiz devam ediyor. Tüm iddialar araştırılmaya devam ediliyor. Bilirkişi raporlarımız geliyor. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa Belediyelerine yönelik soruşturmaların sonuna geldik, davalarını yakın zamanda açmış olacağız. Bana söylenen süre 2 hafta. Bu sürenin sonunda davalar açılmış olacak. İddianameleri tamamlanmış olacak."

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ

“Daltonlar” suç örgütü çetesine ilişkin de konuşan Fatih Dönmez, bu dosyada 106’sı tutuklu toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldığını söyledi.

Operasyonlarda ek olarak 172 kişinin daha tutuklandığını ancak henüz dava açılmadığını kaydeden Dönmez, 158 farklı eyleme yönelik soruşturmanın da devam ettiğini söyledi.

Başsavcı Dönmez, “Şapkalı” ve “Gündoğmuş” isimli suç örgütü çetelerine ilişkin soruşturmalar olduğunu da belirtti.

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONLAR

Son dönemde ünlülere yönelik “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Dönmez, “Bugüne kadar 255 kişi hakkında işlem yapıldı, 219 kişinin Adli Tıp Kurumu sonuçları çıktı. 169 kişiden alınan örneklerde uyuşturucu maddeye rastlandı. Kamuoyunda ‘ünlüler’ olarak bilinen dosyada 30’un üzerinde tutuklu şüpheli var. ‘Torbacı’ olarak tabir edilen kişilere yönelik operasyonlarda son 2 ayda 400 kişi tutuklandı” dedi

Yeni operasyonlar olacağını da dile getiren Dönmez, “Tekrar tekrar listeler hazırlanıyor. Peyder pey gözaltına alınacak, ünlülerin, iş insanlarının da aralarında olduğu isimler adliyemize davet edilecek” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Dönmez açıklamasına şöyle devam etti:

“Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Uyuşturucu maddeyi ülkemize getiren, organize edenlere ulaşmak daha ciddiyetle yaklaştığımız bir konu. Sadece ünlülere yönelik gibi bir algı olsun istemiyoruz. Ünlülere yönelik operasyonlarla konunun ciddiyetini topluma hissettirdiğimizi düşünüyoruz. Bu algıyla, kartellere rahatsızlık verdiğimizi düşünüyoruz. Toplum bunu gördü. Toplumda farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu durum bizi bir nebze olsun tatmin ediyor.”

UŞAK BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, "Uşak Belediyesi'ne ilişkin soruşturma devam ediyor. Ekstra şüpheli tespitlerimiz var. Kuşadası soruşturması aynı şekilde devam ediyor" dedi.

FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE OPERASYONLARI

Yasa dışı bahis soruşturmalarına dair de konuşan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"56 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır, dosya kapsamında tutuklu kalmamıştır. Yasadışı bahis konusu sadece oynayan ve oynatan şeklinde ilerlemiyor. Sitelerin kurucularını, yazılım desteği verenleri, ödeme imkanları sağlayanları inceliyoruz. Yasadışı bahisle ilgili operasyonlarımız devam edecek, çok kapsamlı bir hazırlığımız var.

Ulusal ve uluslararası düzeyde. Çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Bu zamana kadar yapılanın daha büyüğünü yapacağız, yakın zamanda çalışmamızı duyuracağız. Sistemin tamamen çökertilmesini sağlayacağız. Kapsamı çok büyük bir çalışma yapacağız. Futbolda bahis soruşturması sporda bahis soruşturmasına evriliyor. Federasyonlardan ve Spor Toto gibi kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir."

"OLAĞANDIŞI FİYAT HAREKETLERİNİ ARAŞTIRMAYA ALDIK"

Fahiş ve olağandışı fiyat hareketlerine dair de konuşan Başsavcı Fatih Dönmez ifadeleri kullandı:

"Olağandışı fiyat oluşumlarını mercek altına aldık. Tarladan hale, halden markete kadar gelen süreci inceliyoruz. TCK 237 fiyatları etkileme suçu, yani satıştan kaçınma (stok suçu) noktasında açıklamalar yapıldı. Bunlar bizim de dikkatimizi çekti. Bu konuda yapılan şikayetler bize de ulaştı. Bu konuda soruşturmalar başlatmıştık.

Temel gıda ürünleriyle ilgili herkesin duyduğu, ‘tarlada 5 lira pazarda 400 lira’ müracaatları bizi resen soruşturma başlatmamıza sebep olmuştur. Hukuka uygun bir şekilde bu olağandışı fiyat hareketlerinin suça vücut bulup olmadığını araştırmaya aldık. Kırmızı ve beyaz et, yaş sebze ve meyve hallerindeki fiyat hareketliliğini inceledik. Bu fiyat oluşumlarına sebebiyet veren kişi ve kurumlar, aracılar tedarik zincirindeki hukuka aykırı anlaşmalara dikkat ediyoruz."