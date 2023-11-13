13 Kasım hangi burç? 13 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:55

Güncelleme: 13.11.2023 - 09:55

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 13 Kasım hangi burç oluyor? 13 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 13 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 13 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

13 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1912 - Sıtkı Koçman



1929 - Nazmi Bari



1932 - Fahrettin Aslan



1935 - Aykut Sporel



1961 - Metin Uca



1970 - Ajlan Büyükburç



1984 - İsmail Demirci



Bugün doğan yabancı ünlüler:

354 - Augustinus

1312 - III. Edward

1486 - Johann Eck

1559 - VII. Albert

1572 - I. Kirillos

1760 - Jiaqing

1785 - Caroline Lamb

1813 - II. Petar Petrovic Njegoš

1814 - Joseph Hooker

1833 - Edwin Booth

1838 - Joseph F. Smith

1848 - I. Albert

1850 - Robert Louis Stevenson

1856 - Louis Brandeis

1878 - Max Dehn

1893 - Edward Adelbert Doisy

1899 - İskender Mirza

1906 - Hermoine Baddeley

1913 - Lon Nol

1914 - Amelia Bence

1923 - Linda Christian

1930 - Adrienne Corri

1934 - Garry Marshall

1935 - Tom Atkins

1936 - Dacia Maraini

1938 - Jean Seberg

1939 - Karel Brückner

1940 - Saul Kripke

1941 - Mel Stottlemyre

1943 - Roberto Boninsegna

1943 - Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu

1943 - Howard Wilkinson

1947 - Joe Mantegna

1953 - Frances Conroy

1953 - Andrés Manuel López Obrador

1954 - Chris Noth

1955 - Whoopi Goldberg

1959 - Caroline Goodall

1967 - Juhi Chawla

1967 - Jimmy Kimmel

1967 - Steve Zahn

1969 - Ayaan Hirsi Ali

1969 - Gerard Butler

1970 - Yuliya Graudyn

1972 - Takuya Kimura

1975 - Ivica Dragutinovic

1975 - James Kyson Lee

1975 - Quim

1976 - Albina Akhatova

1977 - Kiele Sanchez

1977 - Huang Xiaoming

1979 - Metta World Peace

1980 - Monique Coleman

1982 - Kumi Koda

1984 - Lucas Barrios

1993 - Julia Michaels

1994 - Ryo Takano

1999 - Lando Norris

2002 - Emma Raducanu