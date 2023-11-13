Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
13 Kasım hangi burç? 13 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 13 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Kasım hangi burç oluyor? 13 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 13 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 13 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
13 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1912 - Sıtkı Koçman
1929 - Nazmi Bari
1932 - Fahrettin Aslan
1935 - Aykut Sporel
1961 - Metin Uca
1970 - Ajlan Büyükburç
1984 - İsmail Demirci
Bugün doğan yabancı ünlüler:
354 - Augustinus
1312 - III. Edward
1486 - Johann Eck
1559 - VII. Albert
1572 - I. Kirillos
1760 - Jiaqing
1785 - Caroline Lamb
1813 - II. Petar Petrovic Njegoš
1814 - Joseph Hooker
1833 - Edwin Booth
1838 - Joseph F. Smith
1848 - I. Albert
1850 - Robert Louis Stevenson
1856 - Louis Brandeis
1878 - Max Dehn
1893 - Edward Adelbert Doisy
1899 - İskender Mirza
1906 - Hermoine Baddeley
1913 - Lon Nol
1914 - Amelia Bence
1923 - Linda Christian
1930 - Adrienne Corri
1934 - Garry Marshall
1935 - Tom Atkins
1936 - Dacia Maraini
1938 - Jean Seberg
1939 - Karel Brückner
1940 - Saul Kripke
1941 - Mel Stottlemyre
1943 - Roberto Boninsegna
1943 - Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
1943 - Howard Wilkinson
1947 - Joe Mantegna
1953 - Frances Conroy
1953 - Andrés Manuel López Obrador
1954 - Chris Noth
1955 - Whoopi Goldberg
1959 - Caroline Goodall
1967 - Juhi Chawla
1967 - Jimmy Kimmel
1967 - Steve Zahn
1969 - Ayaan Hirsi Ali
1969 - Gerard Butler
1970 - Yuliya Graudyn
1972 - Takuya Kimura
1975 - Ivica Dragutinovic
1975 - James Kyson Lee
1975 - Quim
1976 - Albina Akhatova
1977 - Kiele Sanchez
1977 - Huang Xiaoming
1979 - Metta World Peace
1980 - Monique Coleman
1982 - Kumi Koda
1984 - Lucas Barrios
1993 - Julia Michaels
1994 - Ryo Takano
1999 - Lando Norris
2002 - Emma Raducanu
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