Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
15 Kasım hangi burç? 15 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 15 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 15 Kasım hangi burç oluyor? 15 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 15 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 15 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
15 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1852 - Tevfik Paşa
1903 - Ercüment Behzat Lav
1912 - Cemal Bingöl
1935 - Yıldırım Akbulut
1942 - Yavuz Donat
1944 - Deniz Türkali
1944 - Ümit Tokcan
1945 - Ferdi Tayfur
1946 - Cemil Çiçek
1947 - İsmail Düvenci
1949 - Suat Geyik
1951 - Ruhat Mengi
1956 - Hüseyin Avni Karslıoğlu
1956 - Mustafa Sarıgül
1961 - Metin Kaçan
1964 - Erdi Demir
1965 - Bengi Yıldız
1965 - Tuluyhan Uğurlu
1971 - Uğur Işılak
1973 - Nalan Tokyürek
1976 - Nadide Sultan
1990 - Yıldıray Koçal
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1316 - I. Jean
1397 - V. Nicholaus
1708 - William Pitt
1738 - William Herschel
1757 - Jacques-René Hébert
1776 - José Joaquín Fernández de Lizardi
1778 - Giovanni Battista Belzoni
1784 - Jérôme Bonaparte
1862 - Gerhart Hauptmann
1868 - Emil Racovi?a
1873 - Sara Josephine Baker
1874 - August Krogh
1874 - Charles Edward Merriam
1886 - René Guénon
1887 - Georgia O'Keeffe
1891 - Erwin Rommel
1895 - Olga Nikolayevna Romanova
1896 - Horia Hulubei
1906 - Curtis LeMay
1907 - Claus von Stauffenberg
1922 - Francesco Rosi
1929 - Ed Asner
1930 - J. G. Ballard
1931 - John Kerr
1931 - Mwai Kibaki
1931 - Pascal Lissouba
1932 - Petula Clark
1932 - Alvin Plantinga
1933 - Gloria Foster
1936 - Wolf Biermann
1939 - Yaphet Kotto
1939 - Rauni-Leena Luukanen-Kilde
1940 - Roberto Cavalli
1942 - Daniel Barenboim
1943 - Arsenio Lope Huerta
1945 - Bob Gunton
1945 - Anni-Frid Lyngstad
1947 - Bill Richardson
1951 - Beverly D'Angelo
1952 - Randy Savage
1954 - Kevin S. Bright
1954 - Aleksander Kwasniewski
1954 - Uli Stielike
1956 - Celso Fonseca
1965 - Nigel Bond
1967 - Cynthia Breazeal
1967 - E-40
1967 - François Ozon
1968 - Ol' Dirty Bastard
1968 - Uwe Rösler
1970 - Patrick Mboma
1972 - Jonny Lee Miller
1973 - Abdullah Zubromawi
1973 - Fernanda Serrano
1974 - Chad Kroeger
1975 - Boris Zivkovic
1975 - Nikola Prkacin
1976 - Virginie Ledoyen
1977 - Peter Phillips
1977 - Stelios Okkaridis
1979 - Josemi
1982 - Shalin Bhanot
1983 - Fernando Verdasco
1985 - Lily Aldridge
1985 - Andreas Çiatinis
1986 - Sania Mirza
1987 - Sergio Llull
1991 - Maxime Colin
1991 - Shailene Woodley
1992 - Kevin Wimmer
1993 - Paulo Dybala
1995 - Karl-Anthony Towns
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