15 Kasım hangi burç? 15 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 15.11.2023 - 09:37

Güncelleme: 15.11.2023 - 09:37

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 15 Kasım hangi burç oluyor? 15 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 15 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 15 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

15 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1852 - Tevfik Paşa



1903 - Ercüment Behzat Lav



1912 - Cemal Bingöl



1935 - Yıldırım Akbulut



1942 - Yavuz Donat



1944 - Deniz Türkali

1944 - Ümit Tokcan

1945 - Ferdi Tayfur

1946 - Cemil Çiçek

1947 - İsmail Düvenci



1949 - Suat Geyik



1951 - Ruhat Mengi



1956 - Hüseyin Avni Karslıoğlu

1956 - Mustafa Sarıgül

1961 - Metin Kaçan

1964 - Erdi Demir

1965 - Bengi Yıldız

1965 - Tuluyhan Uğurlu

1971 - Uğur Işılak



1973 - Nalan Tokyürek



1976 - Nadide Sultan



1990 - Yıldıray Koçal



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1316 - I. Jean

1397 - V. Nicholaus

1708 - William Pitt

1738 - William Herschel

1757 - Jacques-René Hébert

1776 - José Joaquín Fernández de Lizardi

1778 - Giovanni Battista Belzoni

1784 - Jérôme Bonaparte

1862 - Gerhart Hauptmann

1868 - Emil Racovi?a

1873 - Sara Josephine Baker

1874 - August Krogh

1874 - Charles Edward Merriam

1886 - René Guénon

1887 - Georgia O'Keeffe

1891 - Erwin Rommel

1895 - Olga Nikolayevna Romanova

1896 - Horia Hulubei

1906 - Curtis LeMay

1907 - Claus von Stauffenberg

1922 - Francesco Rosi

1929 - Ed Asner

1930 - J. G. Ballard

1931 - John Kerr

1931 - Mwai Kibaki

1931 - Pascal Lissouba

1932 - Petula Clark

1932 - Alvin Plantinga

1933 - Gloria Foster

1936 - Wolf Biermann

1939 - Yaphet Kotto

1939 - Rauni-Leena Luukanen-Kilde

1940 - Roberto Cavalli

1942 - Daniel Barenboim

1943 - Arsenio Lope Huerta

1945 - Bob Gunton

1945 - Anni-Frid Lyngstad

1947 - Bill Richardson

1951 - Beverly D'Angelo

1952 - Randy Savage

1954 - Kevin S. Bright

1954 - Aleksander Kwasniewski

1954 - Uli Stielike

1956 - Celso Fonseca

1965 - Nigel Bond

1967 - Cynthia Breazeal

1967 - E-40

1967 - François Ozon

1968 - Ol' Dirty Bastard

1968 - Uwe Rösler

1970 - Patrick Mboma

1972 - Jonny Lee Miller

1973 - Abdullah Zubromawi

1973 - Fernanda Serrano

1974 - Chad Kroeger

1975 - Boris Zivkovic

1975 - Nikola Prkacin

1976 - Virginie Ledoyen

1977 - Peter Phillips

1977 - Stelios Okkaridis

1979 - Josemi

1982 - Shalin Bhanot

1983 - Fernando Verdasco

1985 - Lily Aldridge

1985 - Andreas Çiatinis

1986 - Sania Mirza

1987 - Sergio Llull

1991 - Maxime Colin

1991 - Shailene Woodley

1992 - Kevin Wimmer

1993 - Paulo Dybala

1995 - Karl-Anthony Towns