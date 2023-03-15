15 Mart hangi burç? 15 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:18

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 09:18

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 15 Mart hangi burç oluyor? 15 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

15 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1887 - Baba Salim Öğütçen

1888 - Refik Halit Karay

1931 - Faruk Geç

1932 - Arif Mardin

1936 - Göksel Arsoy

1938 - Şükrü Saban

1941 - Tomris Uyar

1944 - Nebahat Çehre

1948 - Övgün Ahmet Ercan

1952 - Cemal Gencer

1953 - Bulut Aras

1956 - Hasan Akıncıoğlu

1956 - Hasan Doğan

1979 - Onur Aydın

1983 - Umut Bulut

1986 - Serkan Çalık

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1887 - Mustafa Merlika-Kruja

1888 - Sophus Nielsen

1942 - Molly Peters

1957 - Joaquim de Almeida

1957 - Víctor Muñoz

1963 - Bret Michaels

1968 - Jon Schaffer

1975 - Eva Longoria

1983 - Kostas Kaymakoğlu

1984 - Wilson Aparecido Xavier Júnior

1984 - Kostas Vasiliadis

1985 - Kellan Lutz

1986 - Jai Courtney

1986 - Lil Dicky

1988 - Éver Guzmán

1989 - Sandro

1989 - Adrien Silva

1991 - Xavier Henry

1993 - Paul Pogba

1995 - Guillermo Martínez Ayala



