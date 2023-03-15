15 Mart hangi burç? 15 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Mart'ta doğan hangi burç olur? 15 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 15 Mart hangi burç oluyor? 15 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
15 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1887 - Baba Salim Öğütçen
1888 - Refik Halit Karay
1931 - Faruk Geç
1932 - Arif Mardin
1936 - Göksel Arsoy
1938 - Şükrü Saban
1941 - Tomris Uyar
1944 - Nebahat Çehre
1948 - Övgün Ahmet Ercan
1952 - Cemal Gencer
1953 - Bulut Aras
1956 - Hasan Akıncıoğlu
1956 - Hasan Doğan
1979 - Onur Aydın
1983 - Umut Bulut
1986 - Serkan Çalık
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1887 - Mustafa Merlika-Kruja
1888 - Sophus Nielsen
1942 - Molly Peters
1957 - Joaquim de Almeida
1957 - Víctor Muñoz
1963 - Bret Michaels
1968 - Jon Schaffer
1975 - Eva Longoria
1983 - Kostas Kaymakoğlu
1984 - Wilson Aparecido Xavier Júnior
1984 - Kostas Vasiliadis
1985 - Kellan Lutz
1986 - Jai Courtney
1986 - Lil Dicky
1988 - Éver Guzmán
1989 - Sandro
1989 - Adrien Silva
1991 - Xavier Henry
1993 - Paul Pogba
1995 - Guillermo Martínez Ayala
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