15 Nisan hangi burç? 15 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:08

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:08

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 15 Nisan hangi burç oluyor? 15 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 15 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 15 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

15 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

1896 - Victoria Hazan

1903 - John Williams

1905 - Zeki Faik İzer

1933 - Boris Strugatskiy

1934 - Metin Erso

1934 - Andrzej Kopiczynski

1936 - Aydın Doğan

1937 - Çetin İpekkaya

1943 - Pınar Kür

1943 - Robert Lefkowitz

1943 - Hugh Thompson Jr.

1945 - İstemihan Taviloğlu

1948 - Michael Kamen

1949 - Kadir İnanır

1949 - Alla Pugaçyova

1950 - Josiane Balasko

1959 - Emma Thompson

1960 - Susanne Bie

1960 - Pedro Delgado

1961 - Carol W. Greider,

1962 - Tom Roberts

1963 - İrfan Şahin

1966 - Samantha Fox

1966 - Mott Green

1968 - Ed O'Brien

1972 - Selda Özbek

1973 - Cengiz Kapmaz

1974 - Danny Pino

1974 - Danny Way,

1976 - Ragga Oktay

1979 - Nez

1980 - Raül López

1981 - Andrés D'Alessandro

1982 - Albert Riera

1982 - Seth Rogen

1983 - Alice Braga

1983 - Dudu Cearense

1986 - Tom Heaton

1986 - Sylvain Marveaux

1988 - Steven Defour

1990 - Emma Watson

1991 - Javier Fernández

1994 - Shaunae Miller-Uibo

1995 - Leander Dendoncker

1995 - Kim Namjoo

1996 - İpek Soylu

1996 - Daiki Sakamoto,

1997 - Maisie Williams



