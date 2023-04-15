15 Nisan hangi burç? 15 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 15 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 15 Nisan hangi burç oluyor? 15 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 15 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 15 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
15 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
1896 - Victoria Hazan
1903 - John Williams
1905 - Zeki Faik İzer
1933 - Boris Strugatskiy
1934 - Metin Erso
1934 - Andrzej Kopiczynski
1936 - Aydın Doğan
1937 - Çetin İpekkaya
1943 - Pınar Kür
1943 - Robert Lefkowitz
1943 - Hugh Thompson Jr.
1945 - İstemihan Taviloğlu
1948 - Michael Kamen
1949 - Kadir İnanır
1949 - Alla Pugaçyova
1950 - Josiane Balasko
1959 - Emma Thompson
1960 - Susanne Bie
1960 - Pedro Delgado
1961 - Carol W. Greider,
1962 - Tom Roberts
1963 - İrfan Şahin
1966 - Samantha Fox
1966 - Mott Green
1968 - Ed O'Brien
1972 - Selda Özbek
1973 - Cengiz Kapmaz
1974 - Danny Pino
1974 - Danny Way,
1976 - Ragga Oktay
1979 - Nez
1980 - Raül López
1981 - Andrés D'Alessandro
1982 - Albert Riera
1982 - Seth Rogen
1983 - Alice Braga
1983 - Dudu Cearense
1986 - Tom Heaton
1986 - Sylvain Marveaux
1988 - Steven Defour
1990 - Emma Watson
1991 - Javier Fernández
1994 - Shaunae Miller-Uibo
1995 - Leander Dendoncker
1995 - Kim Namjoo
1996 - İpek Soylu
1996 - Daiki Sakamoto,
1997 - Maisie Williams
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