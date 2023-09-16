16 Eylül hangi burç? 16 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16.09.2023 - 10:26

Güncelleme: 16.09.2023 - 10:26

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 16 Eylül hangi burç oluyor? 16 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 16 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 16 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.



16 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler



1944 - Uğurtan Sayıner

1945 - Muammer Hacıoğlu

1950 - Mehmet Ali Şahin

1987- Merve Boluğur

1987-Fatih Kara

1991 - Doğaç Yıldız

1996 - Şevket Bulut,

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1386 - V. Henry,

1507 - Jiajing,

1626 - Leopold Wilhelm

1745 - Mihail Kutuzov,

1782 - Daoguang,

1816 - Charles Thomas Newton,

1859 - Yuan Shikai,

1885 - Karen Horney,

1887 - Jean Arp,

1888 - Frans Eemil Sillanpää,

1891 - Karl Dönitz, Alman Donanma Komutanı,

1893- Albert Szent-Györgyi

1900 - Suzanne Belperron,

1904 - Nikolay Ostrovski

1916 - Robert Llewellyn Bradshaw

1922 - Guy Hamilton,

1923 - Lee Kuan Yew

1924 - Lauren Bacall,

1925- Charles Haughey,

1927 - Peter Falk,

1928 - Patricia Wald

1930 - Anne Francis

1934 - Elgin Baylor

1937 - Aleksandr Medved

1939 - Breyten Breytenbach

1940 - Hamiet Bluiett

1941 - Richard Perle

1942 - Beverly Aadlen

1943 - Anne-Marie Minvielle

1951 - René van de Kerkhof

1952 - Mickey Rourke

1953 Jerry Pate

1956 - David Copperfield

1957 - Clara Furse

1963 - Yonca Evcimik

1964 - Rossy de Palma

1965 - Karl-Heinz Riedle

1966 - Kevin Young

1968 - Marc Anthony

1971 - Amy Poehler

1973 - Camiel Eurlings

1974-Loona,

1975 - Thekla Reuten

1976 - Tina Barrett

1977 - Musiq Soulchild

1978 - Brian Sims

1979 - Fanny Biascamano

1980 - Gaia Bermani Amara

1981 - Alexis Bledel

1982 - Barbara Engleder

1983 - Kirsty Coventry

1984 - Sabrina Bryan

1984 - Katie Melua,

Kyle Lafferty

Burry Stande

1989 - Salomón Rondón

1990 - Karim Boudiaf

1992 - Nick Jonas

1994

Mina Popovic

Unoaku Anyadike

Daudet N'Dongala

Adam Kowalski,

Aleksandar Mitrovic

1995 - Aaron Gordon

1997 - Jackie Young,

1998 - Diogo Sousa