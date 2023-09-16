Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
16 Eylül hangi burç? 16 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 16 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 16 Eylül hangi burç oluyor? 16 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 16 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 16 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
16 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1944 - Uğurtan Sayıner
1945 - Muammer Hacıoğlu
1950 - Mehmet Ali Şahin
1987- Merve Boluğur
1987-Fatih Kara
1991 - Doğaç Yıldız
1996 - Şevket Bulut,
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1386 - V. Henry,
1507 - Jiajing,
1626 - Leopold Wilhelm
1745 - Mihail Kutuzov,
1782 - Daoguang,
1816 - Charles Thomas Newton,
1859 - Yuan Shikai,
1885 - Karen Horney,
1887 - Jean Arp,
1888 - Frans Eemil Sillanpää,
1891 - Karl Dönitz, Alman Donanma Komutanı,
1893- Albert Szent-Györgyi
1900 - Suzanne Belperron,
1904 - Nikolay Ostrovski
1916 - Robert Llewellyn Bradshaw
1922 - Guy Hamilton,
1923 - Lee Kuan Yew
1924 - Lauren Bacall,
1925- Charles Haughey,
1927 - Peter Falk,
1928 - Patricia Wald
1930 - Anne Francis
1934 - Elgin Baylor
1937 - Aleksandr Medved
1939 - Breyten Breytenbach
1940 - Hamiet Bluiett
1941 - Richard Perle
1942 - Beverly Aadlen
1943 - Anne-Marie Minvielle
1951 - René van de Kerkhof
1952 - Mickey Rourke
1953 Jerry Pate
1956 - David Copperfield
1957 - Clara Furse
1963 - Yonca Evcimik
1964 - Rossy de Palma
1965 - Karl-Heinz Riedle
1966 - Kevin Young
1968 - Marc Anthony
1971 - Amy Poehler
1973 - Camiel Eurlings
1974-Loona,
1975 - Thekla Reuten
1976 - Tina Barrett
1977 - Musiq Soulchild
1978 - Brian Sims
1979 - Fanny Biascamano
1980 - Gaia Bermani Amara
1981 - Alexis Bledel
1982 - Barbara Engleder
1983 - Kirsty Coventry
1984 - Sabrina Bryan
1984 - Katie Melua,
Kyle Lafferty
Burry Stande
1989 - Salomón Rondón
1990 - Karim Boudiaf
1992 - Nick Jonas
1994
Mina Popovic
Unoaku Anyadike
Daudet N'Dongala
Adam Kowalski,
Aleksandar Mitrovic
1995 - Aaron Gordon
1997 - Jackie Young,
1998 - Diogo Sousa
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