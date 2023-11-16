Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
16 Kasım hangi burç? 16 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 16 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Kasım hangi burç oluyor? 16 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 16 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 16 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
16 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1936 - Tijen Par
1945 - Ünal Küpeli
1956 - Yunus Söylet
1957 - Tarık Ünlüoğlu
1968 - Serdar Cebe
1971 - Taner Ertürkler
1978 - Mehtap Sızmaz
1979 - Çağla Kubat
1980 - Hasan Üçüncü
1983 - Ege Çubukçu
1995 - Aslı Bekiroğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
MÖ 42 - Tiberius
1436 - Leonardo Loredan
1603 - Augustyn Kordecki
1643 - Jean Chardin
1717 - Jean le Rond d'Alembert
1836 - Kalakaua
1839 - Louis-Honoré Fréchette
1861 - Luigi Facta
1873 - W. C. Handy
1874 - Aleksandr Kolçak
1880 - Aleksandr Blok
1881 - Hugo Meisl
1892 - Guo Moruo
1894 - Richard von Coudenhove-Kalergi
1895 - Paul Hindemith
1896 - Oswald Mosley
1902 - Wilhelm Stuckart
1906 - Henri Charrière
1907 - Burgess Meredith
1908 - Rahibe Emmanuelle
1913 - Ellen Albertini Dow
1916 - Daws Butler
1922 - José Saramago
1928 - Clu Gulager
1930 - Chinua Achebe
1930 - Salvatore Riina
1935 - Muhammed Hüseyin Fadlallah
1938 - Walter Learning
1938 - Robert Nozick
1945 - Lynn Hunt
1946 - Terence McKenna
1946 - Jo Jo White
1948 - Robert Lange
1950 - John Swartzwelder
1951 - Paula Vogel
1952 - Shigeru Miyamoto
1953 - Maurice Gourdault-Montagne
1955 - Héctor Cúper
1955 - Guillermo Lasso
1957 - Jacques Gamblin
1958 - Marg Helgenberger
1958 - Sooronbay Ceenbekov
1959 - Corey Pavin
1961 - Corinne Hermès
1963 - René Steinke
1964 - Diana Krall
1964 - Valeria Bruni Tedeschi
1966 - Christian Lorenz
1970 - Dennis Kelly
1971 - Mustapha Hadji
1974 - Hannah Waddingham
1977 - Maggie Gyllenhaal
1978 - Gerhard Tremmel
1979 - Milada Spalová
1981 - Caitlin Glass
1982 - Amar'e Stoudemire
1985 - Sanna Marin
1986 - Daniel Angulo
1988 - Helly Luv
1993 - Bahrudin Atajic
1994 - Yoshiki Yamamoto
1995 - Noah Gray-Cabey
1997 - Bruno Guimarães
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