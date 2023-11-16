16 Kasım hangi burç? 16 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:51

Güncelleme: 16.11.2023 - 09:51

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Kasım hangi burç oluyor? 16 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 16 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 16 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

16 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1936 - Tijen Par



1945 - Ünal Küpeli



1956 - Yunus Söylet



1957 - Tarık Ünlüoğlu



1968 - Serdar Cebe



1971 - Taner Ertürkler



1978 - Mehtap Sızmaz



1979 - Çağla Kubat



1980 - Hasan Üçüncü



1983 - Ege Çubukçu



1995 - Aslı Bekiroğlu



Bugün doğan yabancı ünlüler:

MÖ 42 - Tiberius

1436 - Leonardo Loredan

1603 - Augustyn Kordecki

1643 - Jean Chardin

1717 - Jean le Rond d'Alembert

1836 - Kalakaua

1839 - Louis-Honoré Fréchette

1861 - Luigi Facta

1873 - W. C. Handy

1874 - Aleksandr Kolçak

1880 - Aleksandr Blok

1881 - Hugo Meisl

1892 - Guo Moruo

1894 - Richard von Coudenhove-Kalergi

1895 - Paul Hindemith

1896 - Oswald Mosley

1902 - Wilhelm Stuckart

1906 - Henri Charrière

1907 - Burgess Meredith

1908 - Rahibe Emmanuelle

1913 - Ellen Albertini Dow

1916 - Daws Butler

1922 - José Saramago

1928 - Clu Gulager

1930 - Chinua Achebe

1930 - Salvatore Riina

1935 - Muhammed Hüseyin Fadlallah

1938 - Walter Learning

1938 - Robert Nozick

1945 - Lynn Hunt

1946 - Terence McKenna

1946 - Jo Jo White

1948 - Robert Lange

1950 - John Swartzwelder

1951 - Paula Vogel

1952 - Shigeru Miyamoto

1953 - Maurice Gourdault-Montagne

1955 - Héctor Cúper

1955 - Guillermo Lasso

1957 - Jacques Gamblin

1958 - Marg Helgenberger

1958 - Sooronbay Ceenbekov

1959 - Corey Pavin

1961 - Corinne Hermès

1963 - René Steinke

1964 - Diana Krall

1964 - Valeria Bruni Tedeschi

1966 - Christian Lorenz

1970 - Dennis Kelly

1971 - Mustapha Hadji

1974 - Hannah Waddingham

1977 - Maggie Gyllenhaal

1978 - Gerhard Tremmel

1979 - Milada Spalová

1981 - Caitlin Glass

1982 - Amar'e Stoudemire

1985 - Sanna Marin

1986 - Daniel Angulo

1988 - Helly Luv

1993 - Bahrudin Atajic

1994 - Yoshiki Yamamoto

1995 - Noah Gray-Cabey

1997 - Bruno Guimarães