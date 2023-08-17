17 Ağustos hangi burç? 17 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 17.08.2023 - 09:22

Güncelleme: 17.08.2023 - 09:22

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Ağustos hangi burç oluyor? 17 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

17 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1864 - Hüseyin Rahmi Gürpınar

1909 - Cahit Uçuk

1934 - Aka Gündüz Kutbay

1941 - Ferdi Özbeğen

1954 - Hamdi Akın

1973 - Ayşegül Ünsal

1978 - Sagopa Kajmer

1989 - Farah Zeynep Abdullah

1998 - Nilsu Berfin Aktaş

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1801 - Fredrika Bremer

1840 - Wilfrid Scawen Blunt

1882 - Samuel Goldwyn

1888 - Monty Woolley

1893 - Mae West

1896 - Leslie Groves

1911 - Mikhail Botvinnik

1920 - Maureen O'Hara

1922 - Rudolf Haag

1922 - Paul Wiens

1923 - Larry Rivers

1926 - Jiang Zemin

1929 - Gary Powers

1930 - Ted Hughes

1932 - Jean-Jacques Sempé

1936 - Margaret Hamilton

1936 - Seamus Mallon

1941 - Lothar Bisky

1942 - Müslüm Magomayev

1943 - Robert de Niro

1944 - Larry Ellison

1946 - Martha Coolidge

1951 - Richard Hunt

1952 - Nelson Piquet

1953 - Herta Müller

1954 - Eric Johnson

1958 - Belinda Carlisle

1959 - Jonathan Franzen

1960 - Stephan Eicher

1960 - Sean Penn

1968 - Helen McCrory

1968 - Anja Fichtel

1968 - Andriy Kuzmenko

1969 - Donnie Wahlberg

1970 - Andrus Kivirähk

1971 - Uhm Jung-hwa

1976 - Olena Krasovska

1977 - William Gallas

1977 - Thierry Henry

1977 - Tarja Turunen

1980 - Daniel Güiza

1980 - Jan Kromkamp

1982 - Melissa Anderson

1982 - Phil Jagielka

1982 - Mark Salling

1984 - Daniel Brown

1984 - Oksana Domnina

1986 - Rudy Gay

1987 - Marc Wilson

1987 - Ri Kwang-Hyok

1988 - Erika Toda

1990 - Rachel Hurd-Wood

1991 - Austin Butler

1992 - Paige

1993 - Ederson

1993 - Sarah Sjöström

1993 - Diyorbek Urozboev

1994 - Vladimir Maslennikov

1995 - Gracie Gold

2000 - Lil Pump