Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
17 Ağustos hangi burç? 17 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 17 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Ağustos hangi burç oluyor? 17 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
17 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1864 - Hüseyin Rahmi Gürpınar
1909 - Cahit Uçuk
1934 - Aka Gündüz Kutbay
1941 - Ferdi Özbeğen
1954 - Hamdi Akın
1973 - Ayşegül Ünsal
1978 - Sagopa Kajmer
1989 - Farah Zeynep Abdullah
1998 - Nilsu Berfin Aktaş
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1801 - Fredrika Bremer
1840 - Wilfrid Scawen Blunt
1882 - Samuel Goldwyn
1888 - Monty Woolley
1893 - Mae West
1896 - Leslie Groves
1911 - Mikhail Botvinnik
1920 - Maureen O'Hara
1922 - Rudolf Haag
1922 - Paul Wiens
1923 - Larry Rivers
1926 - Jiang Zemin
1929 - Gary Powers
1930 - Ted Hughes
1932 - Jean-Jacques Sempé
1936 - Margaret Hamilton
1936 - Seamus Mallon
1941 - Lothar Bisky
1942 - Müslüm Magomayev
1943 - Robert de Niro
1944 - Larry Ellison
1946 - Martha Coolidge
1951 - Richard Hunt
1952 - Nelson Piquet
1953 - Herta Müller
1954 - Eric Johnson
1958 - Belinda Carlisle
1959 - Jonathan Franzen
1960 - Stephan Eicher
1960 - Sean Penn
1968 - Helen McCrory
1968 - Anja Fichtel
1968 - Andriy Kuzmenko
1969 - Donnie Wahlberg
1970 - Andrus Kivirähk
1971 - Uhm Jung-hwa
1976 - Olena Krasovska
1977 - William Gallas
1977 - Thierry Henry
1977 - Tarja Turunen
1980 - Daniel Güiza
1980 - Jan Kromkamp
1982 - Melissa Anderson
1982 - Phil Jagielka
1982 - Mark Salling
1984 - Daniel Brown
1984 - Oksana Domnina
1986 - Rudy Gay
1987 - Marc Wilson
1987 - Ri Kwang-Hyok
1988 - Erika Toda
1990 - Rachel Hurd-Wood
1991 - Austin Butler
1992 - Paige
1993 - Ederson
1993 - Sarah Sjöström
1993 - Diyorbek Urozboev
1994 - Vladimir Maslennikov
1995 - Gracie Gold
2000 - Lil Pump
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev sahibi, kredi notu raporu istedi
- Temassız ödeme 60 TL'yi buldu
- Grevler 'kale'ye de sıçradı
- Soylu'dan o isme 'son dakika' cezası
- En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- Altın güne yükselişle başladı
- 'Zaman daraldı...'
- Sınıf tekrarı geri geliyor!
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!