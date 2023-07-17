Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
17 Temmuz hangi burç? 17 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 17 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Temmuz hangi burç oluyor? 17 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 17 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 17 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
17 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1917 - Kenan Evren
1922 - Halit Deringör
1947 - Doğan Canku
1958 - Metin Yüksel
1962 - Emin Boztepe
1984 - Özlem Yılmaz
1990 - Anıl Piyancı
2000 - Miray Akay
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1487 - Şah İsmail
1888 - Shmuel Yosef Agnon
1949 - Geezer Butler
1954 - Angela Merkel
1957 - Joachim Król
1963 - Regina Belle
1983 - Sarah Jones
1985 - Neil McGregor
1994 - Benjamin Mendy
1994 - Victor Lindelöf
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