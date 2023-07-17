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17 Temmuz hangi burç? 17 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 17 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:27
17 Temmuz hangi burç? 17 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Temmuz  hangi burç oluyor?  17 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 17 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 17 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

17 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1917 - Kenan Evren

1922 - Halit Deringör

1947 - Doğan Canku

1958 - Metin Yüksel

1962 - Emin Boztepe

1984 - Özlem Yılmaz

1990 - Anıl Piyancı

2000 - Miray Akay

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1487 - Şah İsmail

1888 - Shmuel Yosef Agnon

1949 - Geezer Butler

1954 - Angela Merkel

1957 - Joachim Król

1963 - Regina Belle

1983 - Sarah Jones

1985 - Neil McGregor

1994 - Benjamin Mendy

1994 - Victor Lindelöf


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