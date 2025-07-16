17 Temmuz Perşembe burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

Yıldızlarla ilgili önemli bir güne hoş geldiniz! Burç yorumları, sizin ve sevdiklerinizin gününüzü şekillendirecek olayları tahmin etmenize yardımcı olabilir.

17 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen koç burcu

Duygusal olarak çok hızlı kararlar alabilirsin. Öfke ve kırgınlık arasında gidip gelebilirsin. Patlamaya açık bir gün. Sakin kalırsan kazançlı çıkarsın.

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu

İçine kapanmak isteyebilirsin. Arkadan dönen işler ya da kafanı kurcalayan konular seni duygusal olarak yorabilir. Enerjini tek başına dinlenerek topla.

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu

Sosyal çevrende hareketlilik var ama bazı arkadaşlıklar seni geriyor olabilir. Kimin yanında olmak istediğini sorgulayabilirsin. Tartışmalara dikkat.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu

Duygularını bastırmak zorunda kaldığın bir gün olabilir. Aile ya da iş kaynaklı baskılar seni biraz öfkelendirebilir. Tepkilerini yönetmeye çalış.

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu

Kaçmak, uzaklaşmak ya da her şeyi geride bırakmak isteyebilirsin. Duygusal olarak ani kararlar almaktan kaçın. Akşam saatleri daha rahat.

Başak burcu ve yükselen başak burcu

Kıskançlık, güvensizlik veya paylaşım krizleri tetiklenebilir. Karşındaki kişinin sana ne verdiğine değil, senin neyi neden istediğine odaklan.

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu

İkili ilişkilerde agresyon tetiklenebilir. Karşındaki kişi seni görmüyormuş gibi hissedebilirsin. Ama bugünün sertliği geçici, hemen karar verme.

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu

Günlük hayatındaki aksaklıklar ruh halini etkileyebilir. Detaylara fazla takılma. Bir şeyleri düzeltmeye çalışmak yerine biraz geri çekil.

Yay burcu ve yükselen yay burcu

Aşkta ya da çocuklarla ilgili konularda duyguların yükselip alçalabilir. Beklediğin ilgiyi görmeyince tepki verebilirsin. Biraz daha gözlemle.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu

Ev, aile veya geçmişe dair konular tetikleniyor. Eski bir konu tekrar gündeme gelebilir. Sertleşmek yerine sınır koyarak uzaklaşmak daha sağlıklı olur.

Kova burcu ve yükselen kova burcu

Duygularını ifade etmekte zorlanmayacaksın ama karşı taraf seni anlamakta zorlanabilir. Sözcükler hızla çıkabilir, biraz yavaşlamak gerek.

Balık burcu ve yükselen balık burcu

Parasal konular ya da değersizlik hissi bugün seni içten içe yorabilir. Maddi ya da manevi anlamda kendini tatmin edemiyorsan öfken dışa taşabilir.