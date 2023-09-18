Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
18 Eylül hangi burç? 18 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 18 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 18 Eylül hangi burç oluyor? 18 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 18 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 18 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
18 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1885 - Kemani Serkis Efendi
1921 - Nermin Abadan Unat
1942 - Şenez Erzik
1946 - Ayberk Atilla
1952 - Ali Fuat Onan
1954 - Sabriye Kara
1975 - Gökçe Yanardağ
1980 - Levent Dörter
1981 - Beyti Engin
1986 - Hayati Çitaklar
1987 - Aykut Akgün
1991 - Pekin Köşnek
1995 - Alpkan Örnek
1999 - Melisa Döngel
Bugün doğan yabancı ünlüler:
53 - Trajan
1091 - Andronikos Komnenos
1709 - Samuel Johnson
1733 - George Read
1752 - Adrien-Marie Legendre
1765 - Papa XVI. Gregorius
1779 - Joseph Story
1786 - VIII. Christian
1819 - Léon Foucault
1830 - Frederick Matthew Darley
1838 - Anton Mauve
1854 - Fausto Zonaro
1885 - Üzeyir Hacıbeyov
1900 - Seewoosagur Ramgoolam
1901 - Harold Clurman
1905 - Greta Garbo
1907 - Edwin McMillan
1914 - Jack Cardiff
1917 - June Foray
1946 - Gailard Sartain
1947 - Drew Gilpin Faust
1949 - Peter Shilton
1950
Anna Deavere Smith
Miroslav Lazanski
1951 - Ben Carson
1953 - Grazyna Szapolowska
1954
Dennis Johnson
Steven Pinker
Tommy Tuberville
1955 - David Mirkin
1958 - John Aldridge
1959 - Mark Romanek
1961 - James Gandolfini
1962 - John Mann
1964
Marco Masini
Holly Robinson Peete
1967 - Masami Ihara
1968 - Toni Kukoc
1969
Nezha Bidouane
Cappadonna
1970 - Aisha Tyler
1971
Lance Armstrong
Anna Netrebko
Jada Smith
1972 - Jiro Takeda
1973
Mário Jardel
Aitor Karanka
James Marsden
Mark Shuttleworth
Hikari Tichibana
1974
Sol Campbell
Xzibit
1975 - Jason Sudeikis
1976 - Ronaldo
1977 - Commins Menapi
1978 - Augustine Simo
1979 - Daniel Aranzubia
1980 - Ahmed Al-Bahri
1982
Han Ye-Seul
Alfredo Talavera
1983 - Yuzo Kurihara
1984 - Nina Arianda
1985 - Dizzee Rascal
1986 - Tobias Mikkelsen
1987
Marwin Hitz
Ludovic Genest
1989 - Serge Ibaka
1990 - Lewis Holtb
1992 - Atsushi Kawata
1993 - Felipe Carvalho
1994 - Yuki Yamanouchi
1998
Ethan Hayter
Christian Pulisic
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