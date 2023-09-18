18 Eylül hangi burç? 18 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:43

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:43

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 18 Eylül hangi burç oluyor? 18 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 18 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 18 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.



18 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1885 - Kemani Serkis Efendi

1921 - Nermin Abadan Unat

1942 - Şenez Erzik

1946 - Ayberk Atilla

1952 - Ali Fuat Onan

1954 - Sabriye Kara

1975 - Gökçe Yanardağ

1980 - Levent Dörter

1981 - Beyti Engin

1986 - Hayati Çitaklar

1987 - Aykut Akgün

1991 - Pekin Köşnek

1995 - Alpkan Örnek

1999 - Melisa Döngel

Bugün doğan yabancı ünlüler:

53 - Trajan

1091 - Andronikos Komnenos

1709 - Samuel Johnson

1733 - George Read

1752 - Adrien-Marie Legendre

1765 - Papa XVI. Gregorius

1779 - Joseph Story

1786 - VIII. Christian

1819 - Léon Foucault

1830 - Frederick Matthew Darley

1838 - Anton Mauve

1854 - Fausto Zonaro

1885 - Üzeyir Hacıbeyov

1900 - Seewoosagur Ramgoolam

1901 - Harold Clurman

1905 - Greta Garbo

1907 - Edwin McMillan

1914 - Jack Cardiff

1917 - June Foray

1946 - Gailard Sartain

1947 - Drew Gilpin Faust

1949 - Peter Shilton

1950

Anna Deavere Smith

Miroslav Lazanski

1951 - Ben Carson

1953 - Grazyna Szapolowska

1954

Dennis Johnson

Steven Pinker

Tommy Tuberville

1955 - David Mirkin

1958 - John Aldridge

1959 - Mark Romanek

1961 - James Gandolfini

1962 - John Mann

1964

Marco Masini

Holly Robinson Peete

1967 - Masami Ihara

1968 - Toni Kukoc

1969

Nezha Bidouane

Cappadonna

1970 - Aisha Tyler

1971

Lance Armstrong

Anna Netrebko

Jada Smith

1972 - Jiro Takeda

1973

Mário Jardel

Aitor Karanka

James Marsden

Mark Shuttleworth

Hikari Tichibana

1974

Sol Campbell

Xzibit

1975 - Jason Sudeikis

1976 - Ronaldo

1977 - Commins Menapi

1978 - Augustine Simo

1979 - Daniel Aranzubia

1980 - Ahmed Al-Bahri

1982

Han Ye-Seul

Alfredo Talavera

1983 - Yuzo Kurihara

1984 - Nina Arianda

1985 - Dizzee Rascal

1986 - Tobias Mikkelsen

1987

Marwin Hitz

Ludovic Genest

1989 - Serge Ibaka

1990 - Lewis Holtb

1992 - Atsushi Kawata

1993 - Felipe Carvalho

1994 - Yuki Yamanouchi

1998

Ethan Hayter

Christian Pulisic



