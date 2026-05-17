18 Mayıs Pazartesi burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

Yıldızlarla ilgili önemli bir güne hoş geldiniz! Burç yorumları, sizin ve sevdiklerinizin gününüzü şekillendirecek olayları tahmin etmenize yardımcı olabilir. İşte, 18 Mayıs Pazartesi burç yorumları...

18 MAYIS PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün zihniniz adeta bir fırtına gibi çalışıyor sevgili Koçlar. Yakın çevrenizle olan iletişiminiz, kısa seyahatler veya uzun süredir ertelediğiniz evrak işleri gündeminizin merkezine oturabilir. Merkür'ün Plüton ile kurduğu destekleyici bağ, kararsız kaldığınız bir konuda netlik kazanmanızı sağlayacak. Bugün alacağınız haberler hayat kalitenizi artıracak cinsten olabilir.

Kariyer:

İş hayatınızda fikirlerinizi özgürce ve güçlü bir şekilde ifade etme zamanı. Önemli toplantılar, sunumlar veya sözleşmeler için harika bir pazartesi günündesiniz. Kelimelerinizle üstlerinizi veya iş ortaklarınızı kolayca ikna edebilirsiniz. Maddi konularda ise geleceğe yönelik stratejik planlar yapmak ve bütçenizi yeniden yapılandırmak için gökyüzü sizi destekliyor.

İlişkiler:

Aşk hayatınızda ve dostluklarınızda "açık sözlülük" ön planda olacak. Partnerinizle uzun süredir halı altına süpürdüğünüz bir konuyu konuşmak için bugünün yapıcı enerjisinden faydalanabilirsiniz. Yalnız olan Koçlar için ise bugün sosyal medyada veya yakın çevre vasıtasıyla tanışılacak biriyle zihinsel olarak çok güçlü bir çekim yaşanması olası.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya tamamen kendi kaynaklarınıza, konforunuza ve güvenliğinize odaklanarak başlıyorsunuz. Bugün kendinizi şımartmak, sağlığınıza yatırım yapmak veya yaşam alanınızda ufak değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin son derece güçlü olduğu bir gün; iç sesinizi dinlemek size gün içinde rehberlik edecektir.

Kariyer:

Parasal konuların ve finansal stratejilerin en çok öne çıktığı burç sizsiniz. Merkür'ün Plüton ile yapacağı olumlu açı, kariyerinizde gizli kalmış bir yeteneğinizi kazanca dönüştürme fırsatı sunabilir. Yeni bir gelir kapısı, maaş artışı veya geçmişte yaptığınız bir yatırımın geri dönüşü bu hafta başı kapınızı çalabilir. Güçlü iş birliklerine açıksınız.

İlişkiler:

İlişkilerinizde aidiyet ve güven arayışı yüksek. Partnerinizle geleceğe yönelik maddi veya manevi ortak hedefler koymak bağınızı güçlendirecektir. Eğer hayatınızda kimse yoksa, iş ortamından veya finansal bir süreç yönetirken tanışacağınız, olgun ve ne istediğini bilen bir figür dikkatinizi çekebilir.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu

Günlük Yaşam:

Ay bugün sizin burcunuzda ilerlerken spot ışıkları tamamen üzerinizde parlıyor sevgili İkizler. Kendinizi enerjik, dışa dönük ve her zamankinden daha karizmatik hissedeceksiniz. Kişisel bakımınız, imajınız veya hayatınızla ilgili almak istediğiniz radikal kararlar için haftanın en şanslı günü bugündür. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz.

Kariyer:

Merkür'ün Plüton ile yaptığı açı, özellikle uluslararası işler, eğitim, hukuksal süreçler veya dijital projeler alanında size muazzam bir manipülasyon ve ikna gücü veriyor. Bir projeyi kabul ettirmek veya yeni bir iş teklifini kendi şartlarınıza göre şekillendirmek için bugün masaya oturabilirsiniz. Zekanızla hayran bırakacaksınız.

İlişkiler:

Aşkta partnerinizin gözü tamamen sizin üzerinizde olacak. Duygularınızı kelimelere dökerken o kadar akıcı ve etkileyicisiniz ki, çözülmez sanılan krizleri bile tatlı dille çözebilirsiniz. Yalnız İkizler için bugün, vizyoner ve entelektüel düzeyi yüksek insanları hayatlarına çekme potansiyeli oldukça yüksek.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya biraz daha kendi içinize çekilerek, ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirerek başlamak isteyebilirsiniz. Ay'ın arka planınızda dönmesi, rüyalarınızı hareketlendirebilir ve bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşmenizi sağlayabilir. Bugün meditasyon yapmak, günlük tutmak veya sadece yalnız kalıp kafa dinlemek size çok iyi gelecektir.

Kariyer:

Kariyerinizde perde arkasından yürütülen projeler veya gizli planlar varsa, bugün bunlardan olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Merkür-Plüton etkileşimi, finansal krizleri yönetme yeteneğinizi artırıyor. Miras, nafaka, kredi veya ortaklı paralardan gelecek bir destek, gizli bir kaynaktan gelen yardımla rahatlamanızı sağlayabilir.

İlişkiler:

İlişkilerde daha korumacı ve derin hislerle hareket edebilirsiniz. Partnerinizle gözlerden uzak, baş başa kalabileceğiniz sessiz ortamları tercih edebilirsiniz. Platonik duygular besleyen Yengeçler için ise bugün karşı tarafın sizden haberdar olduğuna dair gizli ipuçları yakalama günü olabilir.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu

Günlük Yaşam:

Sosyal kelebek olma vaktiniz geldi sevgili Aslanlar. Bugün arkadaş gruplarınız, dahil olduğunuz dernekler veya sosyal sorumluluk projeleri içinde aktif rol alabilirsiniz. Geleceğe dair umutlarınızın ve dileklerinizin tetiklendiği bir gün. Çevrenizden alacağınız desteklerle motivasyonunuz tavan yapacak.

Kariyer:

İş hayatınızda ekip çalışmaları ve ortaklaşa yürütülen projeler başarı getirecek. Merkür'ün ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanından aldığı Plüton desteği, güçlü iş anlaşmalarına imza atabileceğinizi gösteriyor. Geniş profesyonel çevreleriniz ve iş bağlantılarınız sayesinde uzun süredir aradığınız bir iş fırsatına veya kariyer sponsoruna ulaşabilirsiniz.

İlişkiler:

Aşk hayatınızda dostluktan aşka dönüşen hikayeler veya partnerinizle sosyal ortamlarda el ele gururla boy gösterme temaları var. Partnerinizle ortak bir hayali gerçekleştirmek için bugün adımlar atabilirsiniz. Yalnız Aslanlar için arkadaş çevresinin tanıştıracağı biriyle kalıcı bir ilişkinin temelleri atılabilir.

Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün tüm gözler üzerinizde ve sorumluluklarınız oldukça yüksek. Toplumsal statünüz, aileniz ve hayattaki duruşunuzla ilgili önemli kararların arifesindesiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Plüton ile kurduğu köprü, zihinsel dayanıklılığınızı artırırken, disiplinli çalışarak her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinizi fısıldıyor.

Kariyer:

Kariyerinizde parlayacağınız ve başarı basamaklarını tırmanacağınız bir pazartesi. Üst yöneticilerinizle yapacağınız görüşmelerde taleplerinizi net bir şekilde dile getirmelisiniz. İş arayan veya terfi bekleyen Başaklar için bugün kilit bir gün olabilir; zira iş ortamınızda gücünüzü ve otoritenizi tescilleyecek gelişmeler kapıda.

İlişkiler:

İş ve kariyer odağınız o kadar yüksek ki, aşk hayatınızı biraz ihmal edebilirsiniz. Partnerinizden bu süreçte destek ve anlayış görmeniz mümkün. Yalnız Başaklar için ise iş ortamında, bir toplantıda veya mesleki bir eğitimde tanışılacak, statü sahibi ve güçlü bir figürle çekim yaşanabilir.

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya vizyonunuzu genişletecek, size yeni ufuklar açacak enerjilerle başlıyorsunuz. Eğitim, yurt dışı bağlantılı konular, seyahat planları veya hukuki süreçler bugün hız kazanabilir. Hayata daha felsefi ve iyimser bir pencereden bakacaksınız. İçinizdeki keşfetme arzusu, rutin işlerinizden sıyrılmanızı sağlayacak.

Kariyer:

Akademik kariyer yapan, medya, yayıncılık veya ticaretle uğraşan Teraziler için bugün dönüm noktası niteliğinde olabilir. Merkür ve Plüton arasındaki muazzam açı, yaratıcı projelerinizi büyük kitlelere ulaştırma şansı tanıyor. Fikirlerinizle üst yönetimde derin ve kalıcı izler bırakabilirsiniz. Finansal olarak uzaklardan gelecek bir kazanç olasılığı var.

İlişkiler:

İlişkilerde monotonluktan sıkıldığınız bir dönemdesiniz. Partnerinizle birlikte yeni bir şehre gitmek, bir eğitime katılmak veya farklı aktiviteler denemek aranızdaki tutkuyu yeniden canlandıracaktır. Yalnız Teraziler farklı kültürden veya farklı bir şehirde yaşayan biriyle heyecan verici bir iletişime başlayabilirler.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün sezgilerinizin en uç noktada çalıştığı, adeta bir dedektif gibi çevrenizdeki gizemleri çözdüğünüz bir gün. Ruhsal dönüşüm, şifa çalışmaları ve derin araştırmalar için harika bir zaman dilimi. Yönetici gezegeniniz Plüton'un Merkür ile yaptığı iş birliği, size zihinsel olarak muazzam bir yenilenme ve küllerinden doğma enerjisi veriyor.

Kariyer:

Finansal açıdan oldukça güçlü ve stratejik bir gün. Ortaklı kazançlar, eşin parası, krediler, yatırımlar veya vergi gibi konularda uzun süredir beklediğiniz çözüme kavuşabilirsiniz. Radikal bir bütçe planlaması yapmak veya karlı bir yatırıma imza atmak için gökyüzü size yeşil ışık yakıyor. Güçlü sponsorlar bulabilirsiniz.

İlişkiler:

İlişkilerinizde yüzeysel hiçbir şeyden keyif almayacağınız bir gün. Partnerinizle aranızda çok derin, tutkulu ve adeta telepatik bir bağ kurulabilir. Sırların paylaşıldığı, güvenin sınandığı ve başarıyla geçildiği bir süreçtesiniz. Yalnız Akrepler için ise tutkulu ama bir o kadar da gizemli bir çekim aniden kapıyı çalabilir.

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün odağınız tamamen "karşı taraf" olacak sevgili Yaylar. İster eşiniz, ister ortağınız, ister en yakın arkadaşınız olsun; ikili ilişkilerinizde dengeyi bulmak ve empati kurmak önem kazanıyor. İnsanlarla olan iletişim trafiğiniz çok yoğun olabilir ve gün boyu danışılan, fikri sorulan kişi siz olabilirsiniz.

Kariyer:

Ortaklı işler, sözleşmeler ve ticari ortaklıklar için mükemmel bir gün. Merkür'ün yakın çevreniz ve kontratlar alanınızdan aldığı Plüton desteği, imzalayacağınız anlaşmaların uzun vadeli ve size güç kazandıracak nitelikte olacağını gösteriyor. Bir rakibinizi zekanızla alt edebilir veya yeni bir iş ortaklığı teklifi alabilirsiniz.

İlişkiler:

Evlilik, ciddi ilişkiler ve ortaklıklar adına haftanın en can alıcı günü. Partnerinizle geleceğe yönelik çok ciddi ve dönüştürücü kararlar alabilirsiniz. Aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu hissettirecek konuşmalar yapacaksınız. Yalnız Yaylar için ise hayat ortaklığı kurabileceği, ciddi niyetli biriyle tanışma vakti.

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün yapılacaklar listeniz epey kabarık olabilir sevgili Oğlaklar. Günlük rutinleriniz, iş ortamınız, evcil hayvanlarınız ve en önemlisi sağlığınız bugün ön planda. Beslenme düzeninizi değiştirmek, spora başlamak veya check-up yaptırmak için harika bir gün. Zihinsel yüklerinizi hafifletmek için işlerinizi planlayarak ilerlemelisiniz.

Kariyer:

Çalışma hayatınızda ayrıntıların, üretkenliğin ve verimliliğin öne çıktığı bir gün. Merkür'ün para evinizdeki Plüton ile kurduğu olumlu bağ, emeklerinizin karşılığını maddi olarak alacağınızı müjdeliyor. İş yerinde bir problemi pratik zekanızla çözerek üstlerinizin takdirini kazanabilir, terfi veya prim konuşmalarını başlatabilirsiniz.

İlişkiler:

İlişkilerde bugün romantizmden ziyade "birlikte ne üretiyoruz, hayatı nasıl paylaşıyoruz" sorusu önemli olacak. Partnerinizle birbirinizin hayatını kolaylaştıracak pratik çözümler üretebilirsiniz. Yalnız olanlar için günlük koşturmaca içinde, bel kemiği sayılabilecek bir iş ortamında veya spor salonunda sürpriz bir yakınlaşma doğabilir.

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya neşeli, yaratıcı ve hayatın tadını çıkarmaya odaklı enerjilerle başlıyorsunuz. Hobileriniz, sanatsal faaliyetleriniz ve size keyif veren her şey bugün önceliğiniz olacak. Kendi burcunuzdaki Plüton'un Merkür ile yapacağı üçgen açı, size muazzam bir kişisel çekim gücü ve karizma katıyor. Kendinizi ifade ederken adeta parlayacaksınız.

Kariyer:

Yaratıcılık gerektiren işlerde, spekülatif yatırımlarda veya sahne önünde olduğunuz projelerde şans sizden yana. Özgün fikirleriniz sayesinde ayrıntıları gözden kaçırmayacak ve dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Risk almaktan korkmadığınız ve aldığınız risklerin de karşılığını görebileceğiniz stratejik bir finansal gün.

İlişkiler:

Aşk hayatınızda flörtöz, eğlenceli ve tutkulu rüzgarlar esiyor. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle adeta ilk günkü gibi heyecanlı ve derin paylaşımlar yaşayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen Kovalar için destekleyici etkiler var. Yalnız Kovalar ise girdikleri ortamlarda bakışları üzerinde toplayacak ve güçlü bir aşkın kıvılcımını yakalayacak.

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün köklerinize, ailenize ve yuvanıza odaklanma zamanı. Evinizde vakit geçirmek, aile büyükleriyle bir araya gelmek veya evinizde konforu artıracak tadilat/dekorasyon işleriyle ilgilenmek size iyi gelecektir. Bilinçaltınızın derinliklerinde sakladığınız geçmişe dair bazı konuları çözerek ruhsal bir hafifleme yaşayabilirsiniz.

Kariyer:

Kariyerinizi evden yönetmek veya gayrimenkul, arsa, alım-satım işleriyle ilgilenmek adına çok verimli bir gün. Merkür-Plüton etkileşimi, aile içi mal paylaşımları veya ev vasıtasıyla elde edilecek gelirler konusunda tüm ayrıntıları lehinize çevirecek gücü veriyor. Geleceğinizi güvence altına alacak kalıcı adımlar atabilirsiniz.

İlişkiler:

İlişkilerde bugün daha korumacı, şefkatli ve aidiyet duygusu yüksek bir gün geçirebilirsiniz. Partnerinizi ailenizle tanıştırmak veya evlilik yolunda aile içi onaylar almak adına gökyüzü oldukça destekleyici. Yalnız Balıklar için ise geçmişten gelen bir yarım kalmış hikaye yeniden canlanabilir ya da aile dostları vasıtasıyla güven veren bir tanışma gerçekleşebilir.